De terror: persiguió con un machete a un grupo de jóvenes disfrazados

Un grupo de jóvenes patinaban por la bicisenda en la avenida Pellegrini y a la altura de Alem un hombre se bajó de su camioneta y los comenzó a perseguirlos con un machete.

Pasó la noche de Halloween, tradición norteamericana adoptada hace algunos años en el país y en la ciudad. Los chicos estaban patinando y disfrazados. El hombre estacionó sobre la avenida y uno de los chicos relató: “No le importó nada, dejó la chata por ahí y empezó a gritarnos vengan para acá hijos de puta, los voy a matar”.

“Empezó a perseguirnos con el machete, a mí me agarró y me dijo dale, dale filmame”, mientras me tenía agarrado del cuello relató un muchacho este mediodía en Canal 3.

“Tenemos videos de mucha gente que pasaba circulando y observó lo que paso”, siguió explicando el chico.

Lo extraño del episodio fue que los jóvenes terminaron 16 horas demorados en la comisaría 2ª no les tomaron testimonio de lo sucedido y hoy reclaman justicia a través de los videos que se viralizaron rápidamente en las redes sociales.