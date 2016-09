La diputada nacional Alicia Ciciliani se refirió esta mañana al informe sobre narcotráfico en Rosario que emitió ayer el periodista Jorge Lanata y en el que vinculó al gobierno socialista con el comercio de estupefacientes. En declaraciones a Radio 2, la legisladora afirmó: “De ninguna manera el Partido Socialista se financia con el crimen organizado”.

De esta manera, negó tajantemente que exista complicidad entre el gobierno santafesino y el narcotráfico. El informe, por el que Lanata viajó a Rosario y entrevistó a periodistas y funcionarios locales, se emitió anoche en Canal Trece bajo el hashtag #NarcosYComplices. Además, contó con la visita de uno de los periodistas a Villa Banana.

Ciciliani defendió además al ex gobernador y titular de la Cámara de Diputados de la Provincia, Antonio Bonfatti. “Sufrió un atentado contra su vida y ahora se lo acusa de no sé qué. Me solidarizo porque se lo acusa sin pruebas”, expresó.

Por otra parte, la legisladora socialista se centró en la cuestión política y trató de sacar el foco del programa periodístico. “A mí lo que me preocupa es la reunión de esta tarde, la actitud de la ministra de Seguridad. Me preocupa que en TN digan que en Rosario hay una escuela de asesinos”, dijo la diputada en relación al encuentro entre Macri y Lifschitz que tendrá lugar esta tarde. “Vamos a esperar el resultado de la acción conjunta del gobernador con el presidente. Ahí tiene que estar el resultado”, agregó.

Finalmente hizo alusión a declaraciones de funcionarios de Cambiemos. “Frigerio dijo que se están preparando para gobernar Santa Fe, yo les quiero decir que ya la están gobernando porque dirigen un país”, indicó.

