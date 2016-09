De la pantalla a la pelea sindical

El Sindicato Unión Informática hace un mes que inició un paro total de actividades por tiempo indeterminado en la empresa Ingeniería Steel –proveedora de internet–, de Granadero Baigorria. Los empleados de la firma denunciaron que están persiguiendo a los que se afiliaron al gremio, que nuclea a los miembros de empresas distribuidoras de internet, y además dos de ellos recibieron telegramas de despidos.

La medida de huelga se lleva en las puertas de Ingeniería Steel, ubicada en Pueyrredón al 800 del barrio Centro, donde los trabajadores se manifiestan con carteles haciendo visible su complicada situación.

David Pedernera, vocal del gremio, explicó a El Ciudadano que hace un mes los trabajadores están de huelga por una serie de reclamos, la mayoría precarizados: algunos empleados trabajan media jornada en blanco, cobran en cuotas, otros no están registrados y algunos más no están cubiertos por una ART. Por parte de la empresa hacen oídos sordos.

La huelga ya comenzó a trasladarse a los clientes de la firma, es decir, a las empresas, hogares, instituciones e incluso entidades bancarias locales que acceden a la red por medio del servicio que provee Steel, que se ven afectados con un servicio intermitente.

También se dijo que la prestataria de internet está a punto de colapsar porque no atiende al público y las guardias callejeras son mínimas. “Los técnicos están todos de paro, sólo hay dos empleados que están trabajando en la calle”, subrayó Pedernera.

Y agregó: “Los empleados aún no cobraron el sueldo de agosto y les llegó el telegrama de despido a dos delegados; Fernando González y Maximiliano Espinoza. Hace años que los trabajadores le reclaman a la patronal, es decir, a Gualberto Larrauri que es ingeniero electrónico, y no obtuvieron respuestas. No quiere dialogar ni con los trabajadores ni con el gremio”, detalló el vocal del gremio.

Pedernera expresó que la escalada del conflicto se arraiga en la persistencia de la actitud de la empresa, no sólo de negar la situación, sino en tomar represalias contras sus empleados en huelga.

“Un conflicto laboral que se buscó evitarse por medio del diálogo, fácil de resolver, ya que se trata de una pyme con pocos empleados, desembocó en una complicación en toda la región. Si bien la escala es pequeña, esto demuestra la importancia de los trabajadores informáticos. Son quienes hacen que internet, las comunicaciones, los sistemas informáticos hacen que funcionen las redes”, especificó Pedernera.

Y concluyó: “Como sindicato trabajamos tanto en lo legal como en lo gremial. Ya se hizo la demanda en la Justicia. Esperamos una pronta solución, hemos tenido huelgas de hasta 60 días”.

La empresa Steel tiene 17 empleados, de los cuales sólo nueve pertenecen al sector técnico, que se dividen en técnicos de infraestructura, de monitoreo, de calle, de instalaciones y reparación domiciliaria, mesa de ayuda y los torristas.

Cabe destacar que el 11 de marzo de 2011 se creó el gremio de los informáticos en IBM en , en Olivos, norte del Gran Buenos Aires. Y la sede en Rosario, ubicada en la cortada Ricardone 58, en 2015.

Algunos de los afiliados al gremio son personal de Atos, Eco Sistemas, Cisco, Oca, Coto, Neuralsoft, Ivelopment, Globant e IBM, entre otros.

Un conflicto similar, en 2014

La Unión Informática firmó un acuerdo en octubre de 2014 con las autoridades de la empresa rosarina Neuralsoft, ubicada en Presidente Roca al 1600, en el marco de un conflicto iniciado en reclamo de mejoras salariales y modificaciones en las condiciones de trabajo.

De esa manera, los trabajadores informáticos agremiados en la UI, que forma parte de la Confederación General del Trabajo, pusieron punto final a una huelga de más de veinte días, logrando inmediatos incrementos salariales acordes con la situación inflacionaria y obtuvieron el compromiso de la compañía de realizar inminentes cambios en las condiciones laborales de diversos sectores de la empresa. Tras ese acuerdo, hace ya dos años, los informáticos se comprometieron a levantar la productividad de la empresa en retribución.

Comentarios