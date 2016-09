Davis: La ilusión se llama Del Potro

Quizás una de las grandes cuentas pendientes que tenga el deporte argentino sea la Copa Davis. Desde la época de Vilas y Clerc, pasando por los años de la “Armada Argentina”, hasta hoy en día la tan anhelada “Ensaladera de Plata” se ha venido negando a lo largo de la historia del tenis nacional por diferentes razones que no vale la pena enumerarlas ahora.

En Glasgow, Argentina está ante una nueva oportunidad de arribar a la definición y soñar con finalmente poder cristalizar el sueño. Juan Martín Del Potro será el encargado de abrir el fuego ante la estrella local Andy Murray. Y es justamente el tandilense el que enciende la llama de la ilusión nacional.

Aunque suene temerario, porque en el deporte todo puede pasar, imaginar un triunfo albiceleste sin Del Potro, rozaría la utopía. La diferencia entre Murray y el resto de los singlistas argentinos, y esto amén de que Guido Pella o quien lo enfrente el domingo pueda vencerlo, es muy grande. Tanto como la que hay, a priori, entre el doble que compone junto a su hermano Jamie, actual número 1 de la especialidad, y cualquier pareja que Orsanic pueda poner en cancha.

Claro que todo ese escenario sufre una variación más que significante por la presencia de Del Potro. El renacer del tandilense y el mes de ensueño que ha tenido entre los Juegos Olímpicos y el Us Open abren lugar al sueño copero nacional.

Orsanic decidió ir por todo desde el viernes y poner en cancha a su as de espadas ante la estrella local. El choque Del Potro-Murray sin dudas representa más para el elenco británico que el argentino. Si bien nunca es positiva una derrota, la misma entraría en la categoría de “lógica”. Ahora si Delpo da el golpe, y claro que puede darlo, quedándose con el primer punto, esto puede resultar clave para la serie.

No hay dudas que Argentina es potencia en la Copa Davis, pese a no haberla ganado nunca. Desde su regreso al Grupo Mundial en el año 2002, de quince ediciones en once estuvo en semifinales y tan solo una vez (en 2014) debió revalidar en el play off su permanencia en primera.

Con esa chapa reciente, Argentina buscará este fin de semana en Glasgow dar un nuevo paso hacia la concreción de un sueño. No será nada sencillo porque enfrente estará el número 2 del mundo en single, el 1 del mundo en dobles y el equipo que, nada más y nada menos, defiende el título. Pero si el equipo capitaneado por Daniel Orsanic tiene ilusión, esta tiene nombre y apellido: Juan Martín Del Potro.

