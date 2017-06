Daniela León y Alejandro Grandinetti presentaron su nuevo espacio político, Proyecto en Acción

La lista de candidatos a concejales que encabeza la edil y presidenta del Concejo Municipal Daniela León competirá en las próximas elecciones para el Concejo Municipal de Rosario. El nuevo espacio político se llama Proyecto en Acción y lo integran miembros de la Unión Cívica Radical, el Frente Renovador, el GEN, los Desarrollistas y organizaciones vecinalistas. Fue presentado en el marco de una visita a barrio Azcuénaga. Durante el recorrido, León destacó: “Construimos este espacio en el que todos aportamos distintas experiencias pero coincidimos en una prioridad: la gestión debe estar cerca de la gente. Hoy estamos en barrio Azcuénaga, que es un área de la ciudad donde hay serios problemas de inseguridad. Se necesita una política nueva. Se necesita acción y eso es lo que proponemos con este nuevo espacio”. De cara a las elecciones, León expresó: “Competiremos contra tres partidos políticos grandes y poderosos, que en Rosario representan la confrontación estéril que paraliza la ciudad. Nosotros venimos a proponer acción. Venimos a proponer un futuro”, planteó. En el recorrido estuvo el diputado nacional Alejandro Grandinetti. Destacó las capacidades reunidas en la lista: “Este es un proyecto para la ciudad de Rosario, que se incluye en un armado nacional junto con Sergio Massa y Margarita Stolbizer”. Y elogió a Daniela: “Es una persona que conozco hace muchos años, una gran luchadora por los derechos de los rosarinos. Venimos a decirle a los vecinos que Rosario puede cambiar”. Fueron parte del lanzamiento Simón Boffelli, Rodrigo Cerdá, y Cecilia Petrocelli, todos integrantes de Proyecto en Acción.

: Trying to get property of non-object inon line