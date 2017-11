Cuidacoches millonarios: ONG asegura que ganan $25 mil al mes

La ONG Sinergia Ciudadana publicó un informe que pinta a Rosario como el blanco de una invasión de cuidacoches. En base a un cálculo del índice de rotación de autos por cuadra y a un relevamiento de personas que trabajan en distintas zonas de la ciudad concluyeron que hay un total de 800 “trapitos” sin control que ganan más de 25 mil pesos por mes a través del maltrato y la extorsión. La organización es presidida por Damián García, que ocupa el noveno lugar de la lista de candidatos a concejal que encabezó Roy López Molina en las últimas elecciones. El estudio es fiel al proyecto de Cambiemos presentado desde 2010 en la Legislatura de Capital Federal para prohibir la actividad de los cuidacoches. En Rosario, el secretario de Control y Convivencia, Gustavo Zignago opinó que el relevamiento busca instalar una idea de una Rosario controlada por una organización delictiva inexistente y acusó: “Piensan que los problemas sociales se solucionan con la prohibición”. Y agregó :“En la ciudad hay entre 250 y 300 cuidacoches y ninguno obtiene las ganancias que dice el informe.

El estudio dice que Rosario tiene 500 calles en las que trabajan uno o más cuidacoches por cuadra. El denominado “Mapa de Trapitos” tomó como referencia centros comerciales, polos gastronómicos, espacios de espectáculos públicos, plazas, parques, balnearios y edificios públicos. Delimitaron el perímetro de Avellaneda, 27 de Febrero y el río y sumaron los centros comerciales de avenida San Martín en zona sur, el de Fisherton en zona oeste, el Paseo Alberdi hasta bulevar Rondeau y la avenida de la costanera en zona norte.

Estimaron que las tarifas oscilan entre los 20 y 50 pesos según la zona. Y definieron al trabajo de los cuidacoches como un aceitado engranaje que representa alrededor de 680 mil pesos por día. El cálculo lo sacaron con un promedio de ganancia de 100 pesos por hora en base a la cantidad de autos por zona, el nivel de rotación y lo que ganan por el servicio de lavado.

Servicio amarillo

Zignago definió a Sinergia Ciudadana como una organización que responde a los intereses políticos de Cambiemos. “No son una ONG con trabajo acreditado en la ciudad y hacen un enfoque reduccionista. Piensan que las realidades sociales se solucionan con la prohibición y la historia ha demostrado que prohibir genera más irregularidad y marginalidad”.

Para el funcionario el relevamiento pretende mostrar a Rosario como una ciudad tomada por una mafia y busca instalar un debate que el PRO impulsa desde hace diez años en Capital Federal. En 2010 tomó forma con la presentación en la Legislatura porteña del proyecto de prohibición del trabajo de los cuidacoches. Todas las veces que fue presentado generó el rechazo de la oposición y no se logró que sea aprobado.

Según Zignago, la intención de Cambiemos es prohibir una actividad que no es un delito. “Pretender que el municipio o el Concejo establezcan restricciones de libertad ante una actividad que el Código Penal no sanciona es una falacia jurídica y atenta contra la inteligencia de la gente”, dijo.

Como contracara recordó que Rosario tiene una serie de políticas públicas que apuntan a la inclusión. En La Florida funciona desde hace cuatro años una cooperativa del Hospital Alberdi que reparte cincuenta y cincuenta las ganancias entre los cuidacoches y la cooperadora del centro de salud. En avenida Pellegrini hace cuatro semanas empezó la prueba piloto de cuidacoches sociales en convenio con la organización Rosario Solidaria. De los 40 que trabajan en la zona, 30 se sumaron a la experiencia. Están registrados y llevan a la vista una credencial con el nombre completo y DNI, y pecheras identificatorias.

Trabajo regulado

En abril los concejales del bloque Ciudad Futura presentaron un proyecto en la víspera de la caducidad de la licitación del estacionamiento medido del centro de la ciudad. Propusieron crear el Programa Social de Estacionamiento Cuidado, un sistema enteramente público como alternativa al privado con tarifa. En el proyecto los cuidacoches debían ser los encargados de vender las tarjetas de estacionamiento en las 500 cuadras en las que hoy funciona el estacionamiento medido. La mitad de las ganancias serían para ellos y la otra mitad para el municipio.

“Rosario tiene una escala que no puede seguir dando debates sin unir variables. Por eso pensamos en el problema del estacionamiento en el centro ligado a los cuidacoches. El sistema privado sólo cubre un aspecto del problema que es desalentar el uso del auto en el centro. Pero no tiene como contraprestación ningún tipo de servicio al ciudadano que abona la tarifa y el municipio solo gana el 5 por ciento. El programa no sólo regularizaba la situación laboral de los cuidacoches sino que sostenía el pacto de movilidad”, explicó Pedro Salinas, concejal de Ciudad Futura.

Sobre el informe de Sinergia Ciudadana opinó que tiene como fin criminalizar la actividad. “Los ciudacoches no son una mafia. En espectáculos públicos y en el fútbol son las barrabravas las que privatizan el espacio público y lo tarifan. Los cuidacoches son la expresión de una ciudad desigual, de la vulnerabilidad social que golpea a un sector de la población. Prohibir un problema social es necio, malicioso y hasta tonto”, concluyó Salinas.