Cuffaro Russo: “Vamos a ser protagonistas”

Con una cuarta parte del torneo ya jugado, Ariel Cuffaro Russo analizó junto a El Hincha el rendimiento del Charrúa en lo que va de la temporada de Primera C, en el cual está lejos del puntero pero cerca del Reducido para luchar por el ascenso a la B Metropolitana.

—Van a pasar 14 días entre un partido y otro, ¿cómo se trabaja en este tiempo desde lo físico con el plantel?

—El grupo esta muy bien, le ponen ganas y entusiasmo. Hay gente de experiencia al cual noto que están cómodos, muy a gusto. Aprovechamos este parate para hacer un fortalecimiento, porque después tenemos una seguidilla de tres partidos en menos de diez días y lo vamos a necesitar.

—Y en lo futbolístico, ¿cómo están tras el triunfo ante El Porvenir?

—Creo que el equipo ya ha tenido una levantada importante, hay que mantenerla y seguir reflejándola con el resultado, no es sólo lo futbolístico. Uno quiere que el equipo juegue bien, que genere, que llegue, pero hay que marcarlo con goles y resultados, que en definitiva es lo que nos va posicionando.

—¿Haber podido ganar de local tras tres partidos sin hacerlo tuvo un sabor especial?

—Sentíamos una gran deuda con la gente por no ganar en el Gabino Sosa. Apenas habíamos sumado un punto de los nueve posibles en casa. Eran resultados malos y eso nos tenía preocupado. Se daba al revés que como visitante, donde habíamos sumado buenos puntos.

—Se viene el cotejo ante Berazategui, que tampoco arrancó bien, ¿qué partido imaginás se puede dar?

—Pude ver varios encuentros de ellos y en el último contra Defensores Unidos pagaron caros sus errores. Cuando estaban 0-0 tuvieron algunas situaciones de gol. Se nota que son un equipo que van a buscar los partidos, no nos van a esperar atrás. Pero en esta categoría no hay equipo fáciles, son todos complicados y ellos van a querer recuperarse ante su gente, en su cancha.

—En el partido ante El Porvenir fue clave el ingreso del Chelito Delgado, porque mostró la jerarquía que tiene y participó de la jugada del gol. ¿Crees que tenerlo esos 20 o 25 minutos finales es fundamental para que marque la diferencia?

—Sí, es muy importante que siga sumando minutos y aspiramos a tenerlo más tiempo, porque es un jugador que esta muy bien, a gusto y que esta entero. Él marca diferencias, técnicamente es muy bueno y por eso puede desequilibrar en la categoría.

—Córdoba se armó para pelear y hoy está diez puntos detrás del líder Midland. Es una ventaja importante, ¿crees qué pueden seguir soñando con ese objetivo?

—Mínimamente vamos a estar entre los ocho primeros, vamos a ser protagonistas. A veces pasa esto de que los arranques cuestan. No es tan sencillo armar un equipo nuevo, que se vayan diez jugadores y que vengan otros diez porque además hay que ponerlos bien físicamente, y en el fútbol, por más que sea la Primera C, se corre mucho y entonces no alcanza solamente con que tengan buena técnica. Llevamos tiempo trabajando y renegando. Las condiciones no son las ideales, porque no podemos disponer de los elementos o los espacios físicos necesarios. Siempre es una lucha y vamos tirando todos para adelante, confiando en los buenos jugadores, que son los que te sacan de estas situaciones difíciles.

Argentino, con mismo equipo

Argentino se sigue preparando de cara al duelo del sábado a las 15.30 ante Yupanqui como local, con el arbitraje de Tomás Diuilio y por la 9ª fecha del torneo de Primera D. Los dirigidos por Marcelo Vaquero buscarán conseguir su tercer triunfo consecutivo y para ello el entrenador repetiría el mismo equipo, como sucedió ante Claypole y Ballester.

Es por eso que de no mediar inconvenientes en el entrenamientos matutinos de jueves y viernes, los titulares para recibir al “Trapero” serían Lucas Rodríguez; Emanuel Andrada, Esteban May, Brian Carabajal y Leandro Córdoba; Julián Bembo, Emanuel Fabrizio, Alejandro Olocco y Alejo Vechiarello; Leandro Gómez y Luciano Céspedes.

La mala noticia por barrio Sarmiento fue la lesión de Matías Bruzzoni. El mediocampista sufrió una lesión ligamentaria en la rodilla izquierda que lo mantendrá alejado de las canchas por algunos meses.

La fecha 9 de la Primera D comenzará a jugarse este jueves con los duelos entre Liniers vs. Deportivo Paraguayo y Juventud Unida vs. Puerto Nuevo, ambos a las 15.30. Y continuará el sábado con los partidos Victoriano Arenas vs. Muñiz (a las 11), Real Pilar vs. Central Ballester y Lugano vs. Argentino de Merlo. El domingo será turno de General Lamadrid vs. Atlas y Centro Español vs. Claypole.

Federal B: Va todo el domingo

El capítulo 15 del Federal B ya tiene fecha y hora para lo que puede ser una jornada importante para aquellos equipos que están peleando tanto arriba como abajo. Los primeros que saltarán a la cancha serán Puerto San Martín y 9 de Julio de Rafaela, que se medirán en el Polideportivo del Cordón Industrial desde las 15. Ambos equipos tienen 22 puntos y están peleando por entrar a la zona de clasificación.

El resto de los partidos se jugarán a partir de las 16. Coronel Aguirre (22 puntos) estará recibiendo en el predio de Renato Cesarini a Unión de Totoras (16). El elenco de Villa Gobernador Gálvez buscará un triunfo para mantener la ilusión de pasar de fase, mientras que el Celeste quiere los tres puntos para comenzar a asegurar su permanencia en la categoría de cara a la temporada que viene.

Tiro Federal (12) tendrá una parada más que complicada cuando viaje para medirse con el líder San Jorge (27). Los Tigres de Ludueña necesitan un buen resultado para mantener la ventaja en la tabla de posiciones, que por ahora lo tiene fuera de la zona de descenso. Por su parte, el Rojiverde quiere un triunfo para estirar la ventaja con sus perseguidores en la cima del grupo.

Otro que tiene una visita complicada es Adiur (13), que estará enfrentando a Sportivo Rivadavia (24) en Venado Tuerto. El Naranja está un punto por encima del Tirolense, pero la situación que lo apremia es la misma; mientras que el elenco venadense marcha segundo y una victoria podría darle una buena diferencia con respecto a los demás equipos que quieren clasificar a la segunda fase.

Por último, Pueyrredón de Venado Tuerto (6) estará siendo local de Ben Hur de Rafaela (22). “Puey” necesita sí o sí su primera victoria para mantener viva la ilusión de salvarse del descenso al Federal C, en tanto que los rafaelinos buscan seguir prendidos en la lucha por el boleto a la siguiente instancia.