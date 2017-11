Cuffaro Russo: “Estamos molestos por no cobrar”

Cuando solamente deberían preocuparse por el armado del equipo de cara al duelo del domingo ante Armenio, el cuerpo técnico que encabeza Ariel Cuffaro Russo vive momentos de preocupación porque desde la dirigencia les adeudan algunos meses de sueldo.

En diálogo con El Hincha, el entrenador reconoció: “Hay una molestia de parte nuestra (cuerpo técnico) por no cobrar. El plantel está casi al día y a nosotros no nos pagan, no somos dos clubes distintos, todos formamos parte del mismo”.

Ante los rumores que se barajaron en la tarde de ayer, en los que se mencionaba la posibilidad de que renunciara a su carga, el ex DT de Central fue tajante al afirmar: “Ni loco me voy. Yo armé este plantel, los refuerzos llegaron porque los convencimos de que se sumen a este proyecto de buscar el ascenso y no me voy a ir cuando estamos peleando en los primeros puestos del torneo”.

“Cuando llegamos en el final del torneo anterior, el equipo estaba complicado con el descenso y a tres fechas del cierre, conseguimos asegurarnos la permanencia en la categoría. A veces muchos se olvidan de eso y no valoran el trabajo que este cuerpo técnico junto a los jugadores realizan en el día a día, donde renegamos para solucionar los contratiempos que nos van surgiendo”, sentenció el entrenador charrúa.

Ariel Cuffaro Russo espera que este inconveniente se solucione lo antes posible para poder concentrarse por completo en lo que respecta netamente a lo futbolístico y no tener que desviar sus energías en estos asuntos económicos.

El DT tiene un equipo que ilusiona a todos los hinchas con pelear arriba y responde en la cancha, ahora espera que la dirigencia le cumpla a él.

Migueles, duda en el medio

De cara al duelo ante Armenio en Ingeniero Maschwitz, el entrenador esperaba poder confirmar el mismo equipo por el que viene apostando los últimos cuatro partidos del torneo, pero la lesión de Diego Migueles por ahora no le permite hacerlo.

Es que el ex volante de Central sufrió una molestia en el cuádriceps de la pierna izquierda que lo pone en duda de cara al choque ante el Tricolor. El futbolista se realizó una ecografía en la que no se arrojó ningún resultado negativo, por lo que en la práctica matutina de este sábado será exigido por el cuerpo técnico para ver si es o no de la partida.

En caso de que no pueda jugar Migueles, su reemplazante podría ser Lucas Bracco, en una variante puesto por puesto.

El probable once titular para visitar a Armenio con la duda en la mitad de cancha sería: Juan Marcelo Ojeda; Gerardo Pérez, Damián Ledesma, Juan Manuel Casini y Cristian Sgotti; Lucas Lazo, Renzo Funes, Migueles o Bracco y Cristian Sánchez; Federico Ferrari y Cristian Yassogna.

El partido entre el Tricolor y el Charrúa se jugará el domingo desde las 17 (nuevo horario de verano) en el estadio Armenia y con el arbitraje de Alejandro Porticella.

La fecha 14 comenzó el viernes con el triunfo de Dock Sud 2-0 ante Sportivo Barracas y la igualdad 0-0 entre Cañuelas y Luján.

Este domingo, además del partido del Matador, habrá otro cotejo a la misma hora, y será el que Excursionistas contra Sportivo Italiano en el Bajo Belgrano.