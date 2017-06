Cuenta regresiva a la Boda del Siglo: se filtran más detalles

El Kun Agüero, referente del club inglés Manchester City y la selección Argentina, acompañado por su pareja, la cantante Karina “La Princesita”, fue la primera pareja de celebrities en llegar a Rosario en la madrugada de este martes. El crack brasileño Ronaldinho, ex compañero de Lio en sus inicios en Barcelona, confirmó su presencia y es inminente el arribo de parte del actual equipo en las próximas 36 horas.

A 48 horas del Casamiento del Siglo entre Lionel Messi y Antonella Roccuzzo, que se realizará este viernes en el hotel Pullman City Center Rosario (Oroño y Circunvalación), El Ciudadano pudo acceder a nuevos detalles de la boda que se caracteriza por su gran hermetismo.

El enlace de Messi y Roccuzzo se formalizará a las 19 del viernes por civil y, al finalizar, los novios, acompañados de los invitados, accederán por el interior del recinto a una gran sala adyacente donde se llevará a cabo la fiesta.

Serán unos 260 los familiares y amigos que ingresarán a la fiesta, los cuales serán recibidos por un servicio de peluquería exclusivo con profesionales que les ayudarán a arreglarse los peinados a quienes lo necesiten el mismo día del enlace.

“Más de un centenar de profesionales de los medios de comunicación están acreditados”, aunque se conoció que los periodistas se ubicarán en una zona específica sin acceso a la boda “ya que se trata de un acto totalmente privado”, expresaron desde la agencia a cargo de la organización.

La puerta de entrada

Como dejaron entrever fuentes ligadas a la logística de la boda, entre jueves y viernes se espera el pico de arribos de invitados al Aeropuerto Internacional Islas Malvinas provenientes de Buenos Aires y el exterior.

Desde la organización del evento habían confiado que todos los invitados, locales y extranjeros, tendrían a su disposición un parking privado e independiente exclusivo en la aeroestación de Fisherton, aunque desde la propia terminal aeroportuaria no lo confirmaron: “Hay una sola pista y plataforma; no es que por el casamiento se habilita algo que no teníamos antes”, contó Cecilia Gabenara, vocera del aeropuerto.

La funcionaria contó que hay pasajeros que, por una cuestión de seguridad, piden ingresar con vehículos y retirarse desde el sector de plataforma para no tener contacto con el público pero “eso se anoticia al llegar y lo analizará la Policía de Seguridad Aeroportuaria y la jefatura del aeropuerto”.