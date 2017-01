Cuando buscar es hackear, muro en las Malvinas y porno con amor

uno

Lo esencial es invisible al Twitter. Para la ministra de Seguridad, esta consigna fue real y hackearon su cuenta (buscaron y encontraron su débil password para semejante puesto): aunque no la de sus fieles seguidores que creyeron en su renuncia. Algunos consejos en Google y nada en Pirata Bay.

dos

Pero a los kelpers parece que les molesta nuestras crónicas cotidianas y pidieron a Trump un muro antiargentino… Pobres pingüinos que tanto defienden, no podrán llegar a sus costas, o más bien ser salvados. Qué cerca estamos ahora buscando cuentas en la red.

tres

El amor es más fuerte, con sexo pero sin porno: fomentar el sexo virtual con “grandes” aparatos tecnológicos es fundamental para sobrevivir, según la empresaria Cindy Gallop, quien busca recaudar 10 millones de dólares para disfrutar de sus deseos ocultos o incumplidos. Buscar apps de sexo telefónico no deja dormir a un pueblo entero. Parece que están haciendo caso a doña Cindy.

cuatro

Me niego a ser un robot, pero si buscamos y queremos conseguir objetivos, hay algunos para quienes la viveza criolla supera todo. El captcha en Google es ya ilusorio y desactualizado. La gran empresa sigue analizando la próspera evolución del idioma inglés, mientras nos enteramos de la pérdida de más de 37 lenguas originarias en Perú.

cinco

Buscar proyectos “crowfunding” (pagar colectivamente un proyecto x) para Federico es vender su alma informativa: por sólo 2 dólares podés conocer qué hace las 24 horas on line, no es necesario que lo busque una compañía de marketing: comprame al por mayor directo de productor. Pero los millonarios son tan generosos que ponen u$s 45 billones en un buscador académico y después nos dicen que buscar en internet es perder el tiempo.

seis

Le voy a preguntar a un especialista famoso qué playa es la más propicia para vacacionar en febrero: ¿Santa Clara, Teresita, Ajo?… pero no sale más nada de su información en internet, contrató “Eliminalia”. Mate de por medio, bizcochitos de grasa, sangría y a La Florida.

El autor es especialista en búsquedas de información en internet y buscadores. Fundador de Search Engine Hacks, busquedas.net, IHR Human Search Engine.