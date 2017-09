¿Cuáles son los posibles feriados puentes para 2018?

La Cámara de Senadores aprobó ayer por amplia mayoría una ley que faculta al Poder Ejecutivo a proponer hasta tres feriados puente anuales, una herramienta que había sido eliminada a principio de año por un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU).

La iniciativa fue sancionada por 59 votos a favor, ninguno en contra y una abstención del peronista santafesino Omar Perotti, sin que fuera debatida en el recinto de sesiones.

Además, la Cámara debió habilitar sobre tablas el tratamiento del tema, ya que no tenía dictamen de la comisión de Legislación General.

El proyecto establece que el Poder Ejecutivo “podrá fijar anualmente hasta tres feriados o días no laborables” puente utilizando, por ejemplo, los lunes o los viernes cuando haya feriados inamovibles que caigan en martes o jueves, respectivamente.

El gobierno tendrá que anunciar los feriados puente del año siguiente hasta cincuenta días antes de que termina el año en curso. En el caso de 2018, los feriados puente deberían ser anunciados en noviembre próximo.

La Cámara Argentina de Turismo (CAT) respaldó en un comunicado firmado por su titular, Oscar Ghezzi, la Ley de Ordenamiento de Feriados y Fines de Semana Largos y expresó su “total acompañamiento a esta iniciativa que fortalece la actividad económica de nuestro país, genera empleo y potencia las economías regionales”.

Ghezzi señaló que la norma reportará “mejoras concretas en los destinos turísticos de todo el país, en el sector privado y en toda la sociedad” y consideró que “es positiva porque ordena en forma clara” qué feriados “son inamovibles, cuales son móviles y el criterio de la movilidad”.

Para la CAT, “se trata de una medida oportuna tendiente a fortalecer” una actividad que muestra “un amplio desenvolvimiento en todo el país, gracias al movimiento que genera por medio del consumo de los turistas”.

Con datos de “los fines de semana extendidos del corriente año, se percibe una recuperación del número de viajeros. Además, en la actualidad la cantidad de turistas que viajan durante los feriados y fines de semana largos se encuentra en ascenso, lo mismo que el promedio del gasto”, señaló la Cámara.

“Se trata de una nueva forma de vacacionar, es una tendencia internacional que se hace eco también en la Argentina, con menor cantidad de días, en mayor cantidad de oportunidades. La actividad turística de todos los feriados sumados puede ser equivalente a la de una temporada completa”, indicó Ghezzi.

La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) emitió también un comunicado en el que señala que fue “la primera y única entidad en poner en valor el impacto de los feriados largos sobre las economías regionales”.

“Contabilizamos y damos a difundir el gasto promedio de los turistas cada fin de semana largo, para poder identificar el alcance económico tanto para el comercio como para el turismo”, remarcó el presidente de CAME, Fabián Tarrío, que celebró la sanción de la ley.

Tarrío apuntó que en 2012 la entidad que dirige propuso “la idea de ‘día no laborable’ como término medio para no afectar al sector industrial”, en referencia al día de la jornada puente que se abonará un 50% más, en lugar del 100% como se considera a cualquier feriado, para no perjudicar a las empresas que necesiten producir.

Esta ley, señaló la CAME, “limita la cantidad de días no laborables puente, dando previsibilidad a los distintos sectores involucrados”.

POSIBLES FERIADOS

El calendario 2018 tiene dos feriados que se adaptan a los parámetros aprobados en la ley: el 1° de mayo y el 25 de diciembre (Navidad), ambos serán día martes.

También hay cuatro feriados trasladables que ya fueron definidos, aunque no se descarta que el Ejecutivo utilice alguno de ellos para completar así el tercer día no laborable.