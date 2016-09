¿Cuál será el doble cinco para Osella?

Newell’s arrancó el torneo de la mejor manera. Sin importar el rendimiento, desde lo numérico sumó dos victorias que lo ubican como uno de los líderes y como dice el propio Diego Osella, así es más fácil analizar los partidos y corregir los errores.

En ese sentido, de cara al cotejo del próximo sábado a las 20.15 frente a Sarmiento de Junín, el entrenador no tendría pensado tocar demasiado el equipo, y el gran dilema en el inicio de la semana pasa por saber cuál será el doble cinco.

Con Mauro Matos entrenando sin problemas a pesar de una tendinitis en el pie derecho, el DT tiene que enfocarse en el armado del mediocampo, donde puede contar con Diego Mateo, quien cumplió la fecha de sanción, y tiene en duda a Facundo Quignón, que ayer no entrenó en forma normal por un golpe que recibió el fin de semana en el cotejo ante Tigre.

Osella tiene alternativas de todo tipo. Hoy los futbolistas que pueden ocupar el puesto de volante central son Mateo, Quignón, Juan Sills, Sebastián Prediger e incluso Mauro Formica. Y ninguna combinación que decida Osella debería sorprender.

En el cotejo ante Quilmes el técnico apostó por la dupla Mateo-Quignón, y cuando Pomelo se fue expulsado, ingresó Juan Sills para mantener el doble cinco.

Y frente a Tigre dudó hasta el final antes de confirmar a Prediger y Quignón. En los ensayos de la semana el DT probó con Sills en lugar de Mateo, pero al final se inclinó por Prediger.

Y en el entretiempo, con la molestia de Quignón y la amarilla de Prediger, decidió cambiar a los dos y mandó a la cancha a Sills y Mauro Formica.

Está claro que Osella tiene variantes para el puesto. Algunas más de marca, otras más equilibradas entre la contención y el juego, y algunas mucho más ambiciosas desde lo ofensivo. El tema pasa por saber por cuál se inclinará.

Hoy resulta lógico que ingrese Mateo, pero con Quignón con alguna molestia, no habría que descartar otro nombre para acompañar al rubio roldanense. Y allí aparecen con más chances Prediger y Formica, ya que incluir a Sills junto a Pomelo parece demasiado defensivo.

Prediger le aporta algo de marca, buen juego aéreo y criterioso manejo de pelota, pero el Gato le puede dar más vuelo ofensivo, tal como sucedió cuando ingresó el domingo ante Tigre. Obviamente que la inclusión de Formica obligaría a Amoroso y Maxi a colaborar en la marca, algo que puede hacer dudar a Osella a la hora de definir el equipo.

¿Y si no regresa Mateo? En ese caso Sills es número puesto y no sería raro que lo incluya junto a Formica, como en la segunda parte ante el Matador.

El resto por ahora no se tocaría. Con Leandro Vega aún no habilitado, el técnico ratificará la confianza a la defensa y en ataque, si Matos sigue entre los once, Scocco, Maxi y Amoroso por ahora son inamovibles y Formica e Isnaldo, dos buenas alternativas que tiene el DT, seguirían en el banco.

Sólo falta la autorización del contrato

Leandro Vega no estuvo entre los concentrados la semana pasada porque su contrato aún no fue autorizado por la Justicia, pero la dirigencia leprosa espera que la situación se resuelva antes del viernes y poder habilitar en AFA al defensor.

El contrato de Vega generó suspicacias por sus números altos por ser un jugador suplente, e incluso esa situación casi deja sin efecto la negociación, que pudo reflotarse por el interés de River en Denis Rodríguez, que a modo de trueque se incluyó en la operación.

Pero el contrato de Vega siguió siendo un problema y para llegar a un acuerdo, River tuvo que aceptar hacerse cargo de la mitad del pago en el primer año del préstamo, que tiene una opción de renovación por un año más, donde la Lepra debería asumir la totalidad del pago.

Toda esta documentación está en el escritorio del juez Hernán Bellizia y una vez que tenga el visto bueno judicial, se inscribirá en AFA para conseguir la habilitación.

Números que no cierran

La dirigencia leprosa presentó en el juzgado de Hernán Bellizia un escrito acompañado de documentación para que el magistrado analice la transferencia de Luis Advíncula a partir de una denuncia realizada por Daniel Giraudo como socio del club.

El Pájaro, quien fue candidato a presidente por la agrupación GOL, solicitó a la Comisión Fiscalizadora información sobre un supuesto “contrato en negro” de Advíncula y la respuesta por escrito que le dio el club confirmó que hubo un segundo contrato con el defensor peruano donde se le pagó 2.900.000 millones de pesos (cerca de 200 mil dólares) “por haber renunciado a la deuda de haberes de su anterior club”.

Ese pago se realizó con cuatro cheques de 725.000 pesos de la cuenta corriente que tiene el club en el Banco Credicoop. Y uno de esos valores fue canjeado por una parte en efectivo y otro cheque de importe menor.

La denuncia de Giraudo, que la dirigencia presentó a ante el juzgado, tiene que ver con la autenticidad o no de ese segundo contrato, que no estaría en los registros de AFA, y el destino de los fondos, ya que el ex candidato a presidente solicitó que se informe a quién se le acreditó ese dinero de los cheques, ya que puso en duda que todo el dinero fuera a manos de Advíncula, y también saber de dónde salió el efectivo que se le entregó a cambio de uno de los cheques.

Ahora, será la Justicia la que deberá analizar si esta operación es válida o no, y el propio juez Bellizia podrá corroborar si este ‘segundo contrato’ pasó por sus manos para la autorización o no. Y de no haber pasado por el juzgado, la situación podría derivar en alguna denuncia contra miembros de la comisión anterior.

Giraudo también insiste en algunas diferencias económicas de lo expresado en los balances y lo real en los pases de Scocco a Inter de Porto Alegre y Maxi Urruti a la MLS, aunque en estos dos casos la actual dirigencia se eximió de responder porque correspondía a balances anteriores.

