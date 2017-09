Cruces por la deuda a Santa Fe

El proyecto de Presupuesto 2018 enviado al Congreso por el gobierno nacional sorprendió a los diputados santafesinos de la oposición, especialmente a los representantes del Ejecutivo provincial en la Cámara de Diputados. Es que en el mismo no hay partidas destinadas para comenzar a cancelar la deuda por retenciones indebidas de coparticipación que a valores actuales se estima en más de 50.000 millones de pesos. El borrador de ingresos y gastos del ejercicio 2018 tampoco incluye obras que fueron prometidas por el presidente Mauricio Macri, como el puente entre la capital provincial y Santo Tomé.

Ayer, los ministros nacionales de Hacienda, Nicolás Dujovne, y de Finanzas, Luis Caputo, defendieron el proyecto ante las preguntas de los diputados nacionales. La legisladora del Partido Socialista Alicia Ciciliani consideró que la Nación “no tiene ninguna voluntad de pagar la deuda”.

“Le pregunté al ministro Dujovne y me manifestó que no puede haber ninguna partida porque no hubo acuerdo entre el gobierno provincial y el nacional. Pero tampoco hay una mesa de negociación, o sea que es la historia del huevo y la gallina. Lo que está claro es que no van a pagar la deuda en 2018”, aseguró la diputada socialista.

El argumento del ministro fue justificado ante El Ciudadano por los diputados de Cambiemos Luciano Laspina y Mario Barletta. El ex intendente de Santa Fe indicó que “para que se haga efectivo el pago de la deuda tiene que concretarse el acuerdo entre la Nación y Santa Fe”. Sin embrago, el legislador radical dijo que no se quedará con esa respuesta y va a “indagar” para que “este acuerdo, que se está demorando, se pueda concretar a partir del diálogo”.

“Vamos a pelear como santafesinos por lo que nos corresponde. El gobierno nacional debe cumplir con la orden de la Corte Suprema y esperamos que el acuerdo esté antes de fin de año”, señaló el radical.

En la misma línea, Laspina afirmó que “hasta ahora no hubo acuerdo entre el gobierno nacional y Santa Fe, por lo que es lógico que no haya una partida específica en el Presupuesto 2018”.

Barletta y Laspina coincidieron en que el hecho de que no haya una partida en el Presupuesto 2018 para saldar la deuda con Santa Fe no quiere decir que el pago no se haga efectivo el año que viene.

“Cuando haya un acuerdo por el monto y las condiciones de pago, al haber una sentencia judicial, no vemos la necesidad de que se apruebe una ley específica. Eventualmente se incorporará una partida. Si se llega a un acuerdo, obviamente podría haber un avance durante el próximo año”, manifestó el diputado del PRO y presidente de la comisión de Presupuesto y hacienda de la Cámara baja nacional.

En disidencia con Ciciliani, Barleta completó: “Por más que no esté en el presupuesto, la deuda se debe pagar igual si se llega a un acuerdo. Hay una orden de la Corte Suprema y será un problema del gobierno nacional cómo reacomoda los presupuestos o de dónde obtiene el dinero”.

Por otra parte, los diputados nacionales del Movimiento Evita, Lucila De Ponti, y del Frente Renovador, Alejandro Grandinetti, aseguraron que acompañarán al gobierno provincial en su reclamo por la deuda.

El legislador massista consideró que el gobierno nacional y los diputados nacionales “tratan de explicar algo que está claro que no se quiere cumplir”. La peronista De Ponti coincidió: “Lo más probable es que no exista una voluntad del gobierno nacional en pagar lo que Santa Fe considera que le corresponde”.

El gobernador Miguel Lifschitz había elevado una propuesta de cobro a la Nación por los descuentos en la coparticipación realizados durante los gobiernos kirchneristas. Esa propuesta implicaba que una parte se devuelva en cuotas y hacia 2018 Santa Fe había propuesto que el gobierno central pagara 7.500 millones de pesos. Ese monto representa apenas el 0,68% del gasto corriente de Nación.

Reclamo por obras

Ayer, el ministro de Economía de Santa Fe, Gonzalo Saglione, se quejó en LT8 de que el Presupuesto 2018 muestra “una concentración de recursos para obra pública en la ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense, en desmedro de las provincias del interior del país”.

Ciciliani coincidió: “Santa Fe, por su producto bruto, representa casi el 10% del país y nos están dando el 1,43% del total”.

En defensa del gobierno nacional, Laspina afirmó que el Presupuesto 2018 “duplica la inversión de la Nación en Santa Fe” y recordó que “hay obras en ejecución por 40.000 millones de pesos de aquí a 2019”.

“Es un presupuesto tremendamente generoso para Santa Fe”, consideró el diputado de Cambiemos.