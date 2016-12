Crowdfunding, una alternativa para la edición independiente

Cada vez más el “crowdfunding” o financiamiento colectivo se presenta como una alternativa para que los artistas independientes costeen sus proyectos. En Rosario, ya hubo varias experiencias satisfactorias como la de Mano Galáctica Azul, el segundo disco de Valei; el video clip de “Viajo dentro de mi”, de Los Vándalos; ¿Qué es el laberinto?, de Los Cuentos de la Buena Pipa, y Contracorriente, de la Orquesta Utópica, entre otros. Dentro de esa tendencia, se encuentra también, la cantautora Evelina Sanzo quien por estos días realiza la preventa de su segundo disco de estudio en la plataforma Panal de Ideas. Para participar, hay que ingresar a panaldeideas.com y buscar “Evelina Sanzo graba su segundo disco”.

Cualquiera puede participar de este sistema de micromecenazgo, aportando una suma de dinero determinada y recibiendo a cambio el disco, físico o digital, entradas para la presentación oficial, shows privados y algunos beneficios especiales como fue el asado con Los Vándalos y son los mates con Evelina.

“En Europa y en México se usa mucho. Acá todavía está llegando; aún hay quienes preguntan si es confiable o cómo se hace para pagar. Creo que de a poquito lo vamos a ir incorporando”, aseguró Sanzo a El Ciudadano.

Si uno entra a la página de Panal de Ideas, puede ver los distintos proyectos que están vigentes. El sistema es siempre el mismo: se ofrece, por un monto determinado de dinero, una cierta recompensa. Por otro lado, el propulsor de la idea fija el monto que necesita recaudar y se establece un plazo de días para hacerlo. Si culminado el plazo no se consigue el objetivo, el dinero es devuelto a los aportantes.

El pago se realiza a través de mercado de pago (que obtiene el 6 por ciento de las transacciones por el servicio) mientras que los ideólogos de la plataforma no obtienen rédito fijo sino una colaboración de quienes logran concretar los proyectos.

Con sello propio

El interés de Sanzo por el financiamiento colectivo surgió tras haber recibido algunas propuestas para editar su nuevo disco que, de una u otra forma, condicionaban sus decisiones artísticas. “Ninguna me convencía ni me permitía seguir decidiendo cómo quería que sea mi disco o cómo quería distribuirlo”, confesó. Entonces, y después de haber conocido el proceso que llevo a cabo la Orquesta Utópica, incorporó su proyecto a Panal de Ideas, un proceso que concluirá el 10 de enero.

“Además, quiero sacar mi propio sello”, lanzó la cantautora y confesó: “Me encantaría poder sacar el disco con mi propio sello y editar materiales de otros artistas. Doy clases de canto y más que alumnos de técnica vocal estoy teniendo artistas que vienen con sus canciones; entonces los ayudo a producirlas y arreglarlas. De hecho, la producción me encanta”.

Para definir las recompensas, Sanzo miró otras experiencias y se definió por ofrecer clases de canto, la grabación de versiones de temas a pedido “y la promo de la serenata a la que todavía nadie se le animó”, contó. También hay shows exclusivos y los mates con Evelina, “que fue un poco en vano porque yo tomo mate con todo el mundo”, dijo entre risas. “Quería que fueran cosas divertidas, novedosas o creativas”, puntualizó.

Entre las motivaciones que la llevaron a editar a través de este sistema, Sanzo aseguró sentirse atraída por la idea de que el público pueda formar parte. “Ser activistas en el financiamiento, poder agradecerle a gente que no conocía uno por uno, realmente me emocionó. Me sorprendió el apoyo de los colegas, los medios, la familia”.

Una chica sin tabúes

El nuevo disco tendrá una impronta tanguera. “Es que me gusta el tango”, asume. “El nombre todavía lo estoy definiendo. Le quería poner «Puta» pero como es un tabú le voy a poner «Tabú»”, adelantó la artista, para quien los discos “son un registro de lo que fuiste haciendo en los últimos años”.

A diferencia de Curandera, su primer registro, el nuevo material tendrá “algunos momentos más minimalistas, un tema a guitarra y voz; y no va a ser tan homogéneo”, concluyó Sanzo.

En ascenso

Evelina Sanzo es una cantante multiestilo y también compositora. Sus primeros pasos en la música los dio a los 9 años, y a los 15 formó su primera banda de rock. En 2004, con 18 años, participó de la segunda edición del reality show de Telefé Operación triunfo. Después de esa experiencia y de una larga gira, participó de bandas de jazz, soul, funk, reggae, rocksteady y blues. En 2012, ingresó como cantante de la Orquesta Escuela de Tango de Rosario, dirigida por Javier Martínez Lo Ré. En 2013, Evelina Sanzo & The Búhos, su banda, ganó la quinta convocatoria de Espacio Santafesino y así recibió un premio estímulo del Ministerio de Innovación y Cultura de Santa Fe para grabar su primer material discográfico. Así, en 2014 salió Curandera a través de la Editorial Municipal de Rosario. El disco fue nominado a los premios Gardel 2015 como mejor álbum artista pop.

Recomendado

En medio de la charla, hablando de su nuevo sello discográfico y las posibilidades de las bandas nuevas de editar a través de “crowdfunding”, Evelina Sanzo recomendó escuchar a Groovin’ Bohemia. “El cantante es un Jamiroquai del litoral, una cosa impresionante. Y no tienen discos. Me encantaría que pudieran grabar”, dijo entusiasmada.