Cristina y Randazzo se reunieron, pero no hubo acuerdo

A escasas horas del cierre de listas, la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner y el ex ministro del Interior y Transporte Florencio Randazzo se reunieron anoche en el departamento que la ex mandataria tiene en el barrio porteño de Recoleta, pero no arribaron a ningún acuerdo electoral y ambos ratificaron sus posiciones.

El encuentro en la vivienda de Uruguay al 1300 se extendió a lo largo de dos horas y, pese a la cercanía del vencimiento del plazo para inscribir nóminas de precandidatos ante la Justicia electoral, los dos no se movieron de sus intenciones: ella buscando la “unidad” para no ir al desgaste de unas internas; él convencido en presentarse por dentro del PJ como postulante a senador nacional.

La reunión fue la primera desde que la líder del Frente para la Victoria y el referente peronista dejaron la función pública el 10 de diciembre de 2015.

En el intercambio, tanto Cristina Fernández de Kirchner como Florencio Randazzo no se movieron de sus posiciones, aunque el canal de diálogo quedó abierto y hasta la medianoche, cuando deben cerrarse las listas, está vigente la posibilidad de que haya novedades.

Aunque la ex jefa de Estado aún no confirmó si será postulante, lanzó la alianza “Unidad Ciudadana”, mientras que el ex ministro pretende competir por el “Frente Justicialista”, que tiene como uno de sus integrantes al PJ bonaerense.