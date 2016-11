Cristina pasó por Tribunales y cumplió con todos los trámites

La ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner concurrió hoy a los tribunales federales de Retiro donde registró sus huellas digitales y respondió las preguntas de un informe socio-ambiental sin la presencia del juez Claudio Bonadio, quien lleva la causa por la venta de dólar futuro en la que la ex mandataria está procesada y será enviada a juicio oral junto a otros ex funcionarios.

Cristina Kirchner arribó a Comodoro Py 2002 minutos antes de las 8, tras salir de su departamento del barrio porteño de Recoleta e ingresó con su vehículo por un acceso lateral que da al Correo Argentino, sin hacer declaraciones a la prensa.

El edificio de Comodoro Py amaneció con doble vallado de seguridad, custodiado por la Gendarmería Nacional y la Policía Federal, mientras que el cuarto piso del edificio, sede del juzgado de Bonadío, estuvo blindado y con los accesos cortados mientras duró la visita de la ex presidenta.

Bonadio la había emplazado mediante una comunicación enviada por medio de la Policía Federal para que se presentara antes de las 13 bajo advertencia de trasladarla desde Santa Cruz con la policía federal.

Ante esto, Cristina optó por viajar anoche y a primera hora de hoy, a pocos minutos de la apertura del horario judicial a las 7.30, se presentó junto a su abogado Carlos Beraldi en la secretaría del juzgado que lleva la causa, en el cuarto piso de tribunales.

Una vez allí, realizó el informe socio-ambiental y luego entintó sus dedos para el registro de sus huellas digitales.

Los trámites duraron media hora y a las 8.30 la ex mandataria abandonó tribunales en su vehículo sin tener contacto con la prensa, a diferencia de anteriores visitas en las que había hecho declaraciones al terminar de ser indagada en dos ocasiones y una tercera, cuando concurrió a notificarse del procesamiento en la causa por dólar futuro.