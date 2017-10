Cristina Kirchner aseguró que no defiende “a nadie” de su gestión

La ex presidenta Cristina Kirchner consideró hoy que la Justicia Federal actúa de acuerdo al “cronograma electoral”, señaló que no defiende “a nadie” de los ex funcionarios de su gestión acusados de presuntos hechos de corrupción, al tiempo que denunció una “utilización política sesgada” de investigaciones en su contra y sostuvo que hay jueces que actúan como “una fuerza de tareas del gobierno”.

“Yo no defiendo a nadie, a nadie. Espero que la Justicia actúe con equilibrio, con ecuanimidad y que investigue a todos. Pero creo que el Poder Judicial actúa como una fuerza de tareas del Gobierno”, advirtió Cristina Kirchner.

En declaraciones a Telefé, la candidata a senadora por Unidad Ciudadana señaló que “hoy es el día de la lealtad” y que en ese contexto “Comodoro Py trabaja a destajo” como “parte del cronograma electoral claramente”.

“Cada vez que vas a fondo (con investigaciones por presunta corrupción) aparecen los amigos del Gobierno”, enfatizó además la ex mandataria, quien dijo que no “cree” en el desempeño de la Justicia federal.

Cristina Kirchner se pronunció de esa forma luego de que la Cámara Federal ordenó que se disponga la detención, previo desafuero, del diputado nacional, y exministro de Planificación Federal, Julio De Vido, en la causa por malversación de fondos a la mina Río Turbio.

Además, la candidata a senadora opositora afirmó que “aumentó la inseguridad” en la provincia de Buenos Aires y destacó que jefes policiales nombrados por Cambiemos actuaban durante la gestión anterior.

“Aumentó la inseguridad porque hay una malaria, la gente no tiene laburo en el conurbano, se terminaron las changas, ¿sabés la cantidad de comedores que se abrieron?”, afirmó Cristina Kirchner en declaraciones a Telefé.

Además, la exjefa de Estado señaló que Pablo Bressi, exjefe de la Policía bonaerense nombrado en su momento por la gobernadora María Eugenia Vidal, era “jefe de drogas peligrosas de Daniel Scioli y que el actual jefe de la Policía Federal, Néstor Roncaglia, actuaba como jefe de drogas peligrosas de esa fuerza durante la gestión anterior.

“¿Cómo es que nadie combatía el narcotráfico y los jefes de las policías eran los jefes de drogas durante mi gobierno?”, enfatizó Cristina Kirchner.

En ese contexto, volvió a cuestionar al Gobierno por la desaparición de Santiago Maldonado y denunció que en el Gran Buenos Aires la Policía “para a jóvenes para pedirles documento por la cara que portan” y advirtió que ese es “un país de mierda”.

“¿Cómo es que te van a meter presos hagan lo que hagas? A los jóvenes los paran para pedirles documento por la cara que portan o porque tienen cara de morochos, yo no quiero vivir en un país así, es un país de mierda ese”, advirtió Cristina Kirchner.

Para la ex mandataria, en el caso de Maldonado “hay un gobierno que sobreactúa el tema de la represión, que le interesa más cuidar los intereses de algún estanciero extranjero en la Patagonia” que encontrar al joven desaparecido.

Además, advirtió que “el Gobierno se complicó con su actitud posterior” a la desaparición de Maldonado y reclamó que el presidente Mauricio Macri se pronuncie al respecto.

También subrayó que fue “bastante estúpida” por haberse callado “demasiado” durante su gestión y dijo que el empresario Lázaro Báez “fue socio de (Angelo) Calcaterra”, al tiempo que señaló que la compañía IECSA, del primo del presidente Mauricio Macri “era del” actual mandatario.

“Lázaro Báez fue socio de Calcaterra”, señaló Cristina Kirchner, quien además subrayó: “La empresa de Calcaterra era de Macri”.

Al ser consultada sobre el empresario Báez en declaraciones al canal Telefé, la candidata a senador subrayó: “Fui bastante estúpida, me callé demasiado”.

Asimismo, consideró que hay un “blindaje mediático” sobre los actuales funcionarios y dirigentes oficialistas “donde nadie repregunta nada y ellos dicen cualquier verdura”.

Al respecto, pidió que le pregunten a la candidata a diputada Graciela Ocaña por la firma de convenios para construir hospitales durante su gestión como ministra de Salud de su gobierno.

Y advirtió que si hubo ilegalidades en la firma de convenios para la realización de hospitales, como denunció el oficialismo, “ella fue partícipe necesaria”, a la vez que mostró una fotografía de Ocaña como ministra de Salud junto al ex gobernador Daniel Scioli.

También la ex presidenta se solidarizó con trabajadores del sindicato de Televisión que convocaron a un paro para mañana en demanda de aumento de salarios y, tras afirmar que ella “apoya” su reclamo, recibió un aplauso en el estudio de televisión en el que era entrevistada.