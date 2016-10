Cristina Banegas interviene el discurso de Eva

Entre el homenaje y la deconstrucción de fragmentos de un texto emblemático y de carácter histórico como La razón de mi vida, el notable Leónidas Lamborghini (Buenos Aires, 1927-2009) escribió, en 1972, el descomunal poema Eva Perón en la hoguera, un documento que de lo poético parte con destino al mensaje político. En 1994, la actriz y directora Cristina Banegas estrenó una versión de ese poema a partir de la singular mirada desde la dirección de la recordada coreógrafa Iris Scaccheri, que aún se recuerda por la contundencia del trabajo de Banegas y por la enorme caja de resonancia de ese material en ese presente político marcado por el neoliberalismo.

Banegas repuso el año pasado Eva Perón en la hoguera, lo presentó en el Centro Cultural Kirchner en otra versión y con su poderosa presencia escénica volvió a traer al presente a un personaje icónico como Eva Perón, que ha sido transitado desde diversos formatos y con lecturas de las más diversas, pero que hoy, pensado y planteado en el contexto de un nuevo paradigma de país, se vuelve a redimensionar.

Eva Perón en la hoguera se presentará esta noche, a las 21, en una única función en La Comedia (Mitre y Ricardone), en el marco del Primer Congreso Internacional de Abordaje Intersectorial de los Consumos Problemáticos y el Sufrimiento Subjetivo que se realiza en el ECU. Será una excelente oportunidad para volver a ver a Banegas en escena, una actriz que exorciza a Eva Perón, porque, como escribía el filósofo Nicolás Casullo en aquel primigenio programa de mano de 1994: “(…) Eva Perón nos expone que en la historia, la única memoria que importa y late es la que remite a los fracasos de los justos, de las víctimas; al silencio y al fragmento de aquel decir y sus imágenes”.

“Fue y es algo muy interesante lo que me pasó y me pasa con este texto, porque yo lo estrené en los años 90, en pleno menemato; con esta obra inauguré el auditorio de la librería Gandhi que estaba en la calle Corrientes frente al Teatro San Martín, hicimos una larga temporada allí, y era un trabajo dirigido por la recordada Iris Scaccheri, gran bailarina y coreógrafa. Fue una experiencia extraordinaria con ella, porque era un trabajo de una gran fisicalidad que ya no podría ni querría hacer, porque tampoco me interesaría repetirme haciendo un diseño de hace veinte años, y porque además siempre me interesa resignificar los trabajos dado que en cada momento de la vida uno es distinto; creo que siempre es mejor buscar una nueva forma, una nueva enunciación, y es lo que hice ahora con esta vuelta al poema de Lamborghini”, dijo, a modo de adelanto, la prestigiosa actriz y directora Cristina Banegas, quien por estos días, junto a un gran equipo artístico, lleva adelante los festejos por los 30 años de su emblemático espacio El Excéntrico de la 18, con una imperdible programación.

“Creo que en este, otro arduo momento de nuestro país, la palabra de Eva vuelve a resignificarse, vuelve a resonar con mucha potencia, porque además es un texto extraordinario que Lamborghini escribió en el 72 y está basado en La razón de mi vida, un libro que se le adjudica a Eva y que, más allá de que lo haya escrito o no, lo que enuncia sí es la palabra de Eva, su pensamiento. Lamborghini hace una intervención del discurso de Eva, lo sesga y lo rompe, de modo que es un discurso roto, pero ese recurso le da al texto una potencia extraordinaria porque no hay un solo verso que concluya, una sola frase que cierre, y es un desafío y un enorme placer hacerlo”, analizó la actriz.

Y concluyó: “Así como en el menemato, que creo que era el momento propicio, me imaginaba que el fantasma de Eva volvía y encontraba el país en esa situación, y entonces se revelaba como un «fantasma furioso», donde nada de lo que ella había enunciado, y por lo que había trabajado tanto, estaba sucediendo, me refiero a cuestiones vinculadas con justicia social o derechos humanos, entre otras; creo que éste también es un momento especial para volver con este texto, es un momento donde se revela como muy necesario que vuelva a resonar esa voz, ese mito nuestro tan extraordinario que es Eva”.