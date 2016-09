Cristian Castro, Zimbabwe, Venegas, Madrigal, Copani, Bafici y mucho más

JULIETA VENEGAS. La reconocida cantante llega a la ciudad en el marco de su Algo Sucede Tour, con sus mejores canciones. Viernes,, a las 21. Auditorio Fundación.

ANACRUSA Y MADRIGAL. El emblemático grupo Anacrusa, creado y dirigido por José Luis Castiñeira de Dios, junto a Madrigal ofrecerá un concierto especial con lo mejor del repertorio latinoamericano. Viernes, a las 21. Parque de España.

CRISTIAN CASTRO. La voz joven más destacada de Iberoamérica, regresa con sus grandes éxitos y adelantos de su próximo disco. Viernes,, a las 21. City Center.

14º BAFICI EN ROSARIO. Hasta el 2 de octubre. Viernes, a las 18: Shirley Sings (de Lewis Bennett) y la última Navidad de Julius (de Edmundo Bejarano). A las 20.30: Las lindas (de Melisa Liebenthal). A las 22.30: 7 Chinese brothers (de Bob Byington). Sábado 1°, a las 18: Inmortal (de Homer Etminani. A las 20.30: An afternoon with Alexandra Morton (de Lewis Bennett) y Oleg y las raras artes (de Andrés Duque). A las 22.30: La larga noche de Francisco Sanctis (de Andrea Testa y Francisco Márquez). Domingo 2, a las 20.30: Audaz se eleva (de Lisandro Leiva y Mariano Torres). A las 22.30: Our Nixon (de Penny Lane). El Cairo.

IGNACIO COPANI. El cantautor recorrerá gran parte de su divertido y polémico repertorio. Sábado 1°, a las 21.30. C.C. La Toma.

LA ZIMBABWE. Los pioneros del reggae pop argentino repasarán sus hits de dos décadas, en la fiesta Vorterix Retro. Sábado a las 21, Teatro Vorterix Rosario.

IGNACIO ESCRIBANO. Dos conciertos íntimos, hará un repaso acústico de varios temas de “Siente”, su cuarto y último disco con Indra Mantras, recorrerá el universo sonoro de The Beatles y brindará música de mantras. Sábado, CMDSur Rosa Ziperovich. Domingo a las 19, Mateo Booz.

SERGIO IVANOVICH ORQUESTA. El grupo liderado por Sergio Milioto repasará canciones de su primer disco que van del blues al jazz, del tango rioplatense a la música de cabaret y de la experimentación más audaz a la música de los pueblos mediterráneos. Viernes,, a las 21.30. Gran Salón. Plataforma Lavardén.

DESBORDADAS. Marcelo Poncio, Leonardo Ronco y Gustavo Sosa vuelven para hacer morir de risa a quien se atreva a verlos. Sábado 1°, a las 21. Teatro Broadway.

NADIE MUERE EN NAVIDAD. Comedia con toque dramático que aborda desde el grotesco esas forzadas situaciones familiares que generan las fiestas de fin de año. De la directora Carolina Torres, con Mario Vidoletti, María del Carmen Sojo y Luciano Ciarocca. Sábado a las 21, Cultural de Abajo.

I MOMENTI. El conjunto humorístico-musical festeja sus 20 años en los escenarios con el nuevo espectáculo I Momenti, la nueva generación. Sábados 1 y 8 de octubre, a las 22. Cultural de Abajo.

ENTER DYLAN. Diversos monólogos que parten de una canción de Bob Dylan. Una especie de “recital teatral” con historias mínimas que hablan de seres generosos, audaces, inconsecuentes, insensatos y transgresores que marcan un momento y la vida de una persona. De Rody Bertol. Domingo 2, a las 21. Nómade.

LAURITA, TIENE MUCHAS COSAS QUE HACER. El unipersonal de Laura Copello relata historias de pasiones, amores y desencuentros. Dirección: Ricardo Arias. Domingos de octubre, a las 20.30. La Manzana.

MÚSICA Y DANZA EN EL TEATRO DE LOS ROSARINOS. La programación incluye, precisamente, exquisitos encuentros con la música y la danza, para todos los gustos. Jueves, a las 21: Orquesta de Cámara Municipal, con el maestro Fernando Ciraolo. Entrada gratuita. Viernes, a las 21: Encuentro de Orquestas de Jazz, junto a la Municipal de Música de Rosario y la Córdoba Jazz Orchestra. Sábado 1°, a las 21: The Rock And Rule Swing Orchestra! La big band de 22 músicos presenta su flamante DVD con lo mejor del neo swing de los años 90 y el rockabilly. Domingo 2, a las 20: Una noche de estrellas, espectáculo de danza junto a la cantante Veronica Marchetti, quien recorrerá el cancionero de tango argentino y Gabriela Flores reversionará clásicos en tiempo de jazz, ambas acompañadas por el pianista Guillermo Leale. La Comedia.

EL HOT CLUB ROSARIO CUMPLE 60 AÑOS. En el aniversario del ciclo se rendirá homenaje al guitarrista Bob Loewy, junto al grupo Dixielanders. Viernes,, a las 21.30. Olimpo centro.

JUANI FAVRE. El músico ofrece un caleidoscopio de canciones donde confluyen pop, rock, música latinoamericana y experimentación sonora. Viernes,, a las 21. Berlín Café.

ROSARIO JAZZ BAND. La banda presenta un variado repertorio en temas de jazz swing y tradicional de los años 30, música de películas y de comedias musicales norteamericanas de grandes referentes del género como Louis Armstrong, Benny Goodman y Glenn Miller, entre otros. Sábado 1°, a las 22. La Buena Medida.

LA CAVERNA. La banda platense llega para despedir las canciones de Posguerra, su último disco, antes de entrar a grabar el próximo material. Domingo 2, a las 21. Floyd (Dorrego 1362).

