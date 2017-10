Crisis económica: unos cobran; otros esperan

La situación económica de Newell’s sigue en crisis, y la intervención de la tesorería por parte del juez Fabián Bellizia, que aún no se hizo del todo efectiva, generó mayores complicaciones. Este martes el magistrado liberó el saldo del dinero depositado por Umbro y la dirigencia lo utilizará para cubrir los cheques que tienen los jugadores correspondientes al sueldo de agosto, pero una vez más quedarán relegados los empleados del club.

En la cuenta judicial se transfirieron en los últimos días importes correspondientes al acuerdo con Umbro por la indumentaria y el dinero de la llave de la TV. Pero el magistrado sólo habría autorizado transferir al Banco Credicoop lo de Umbro, y la dirigencia utilizará ese importe para cumplir con el compromiso asumido con jugadores y cuerpo técnico.

Para evitar una posible sanción por quita de puntos, el plantel firmó los recibos de cobros de agosto a cambio de cheques, que la semana pasada no pudieron presentar por no haber fondos. Por eso la dirigencia acordó que el dinero de Umbro sería para cubrir esos valores.

Lo que suponía la tesorería leprosa es que Bellizia también iba a transferir el dinero de la TV (cerca de 4,5 millones), pero hasta ahora el magistrado no había firmado la orden y por eso se postergó el pago a los empleados, que este miércoles podrían tener una asamblea para definir los pasos a seguir.

La semana pasada la dirigencia abonó la mitad de agosto adeudada a los empleados y el compromiso era cumplir al menos con la mitad de septiembre para el pasado viernes, algo que no sucedió porque el juez Bellizia no transfirió el dinero al Banco Credicoop.

La idea de los empleados es tener alguna información para tomar alguna medida o no. En las asambleas de la semana pasada se dijo que si no cobraban iban a tomar como medida de fuerza no trabajar el día que Newell’s reciba a Chacarita en el Parque. Pero ese cotejo será el domingo 29 y la idea del gremio es que el pago esté antes de esa fecha que hoy aparece como muy lejana.

Mientras tanto, el magistrado espera que se aplique lo antes posible su cautelar de hace dos semanas, donde solicitó la apertura de una cuenta corriente en el Banco Municipal de Tribunales, donde el contador Ricardo Schneir será una de las firmas conjuntas autorizadas, y además pasar las cuentas sueldos al Municipal, para de esa manera tener un mayor control sobre todo.

La dirigencia ya presentó una revocatoria a esa medida y el pedido presentado la semana por los abogados del club está en la Cámara, donde se decidirá si corre o no.