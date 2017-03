Crimen del Pájaro: padre de Luis Fantasma Paz volvió a ser el eje del debate

En la segunda jornada del juicio oral que se sigue contra Luis “Pollo” Bassi, Milton Damario, Facundo Muñoz y Osvaldo Zalazar pasaron por el recinto varios testigos. Fueron técnicos y policías que dieron detalles del caso. Una médica forense confirmó que Claudio Cantero recibió 3 balazos, uno de ellos mortal, mientras que el comisario inspector Marcelo Marcos, actual director regional de la Policía de Investigaciones, sostuvo que, tras la muerte de Cantero y los hechos de sangre que se produjeron los días posteriores se creó una comisión investigadora con el fin de determinar y profundizar sobre los hechos, autores y conexiones. Uno de los informes que emitió esa comisión, y que generó un fuerte cruce entre la Fiscalía y la defensa durante la audiencia, involucra a Luis Paz en el caso, aunque esa pista no se profundizó.

La médica forense que realizó la autopsia de Cantero y el legista que tuvo en sus manos las historias clínicas del Pájaro y su acompañante Lisandro Mena dieron detalles de su labor. La profesional sostuvo que la víctima recibió tres tiros en su cuerpo, uno de los cuales fue mortal y recorrió en línea perpendicular el tórax y afectó su corazón. Por su parte, su colega habló de los balazos que recibió Mena en el ataque. Dos tiros: uno de ellos en la mandíbula, que le salió por la mejilla, y otro en la pierna izquierda determinaron la gravedad de las lesiones que sufrió.

Pero el testimonio más importante del día lo dio el ahora director regional de PDI. Con más de 30 años de servicio en la fuerza, Marcos explicó que tras la muerte de Cantero el 26 de mayo de 2013, y los sucesivos hechos de sangre que se produjeron los días posteriores a su crimen –el homicidio de Diego Demarre, entonces dueño del boliche Infinity Night al día siguiente y los crímenes de Nahuel César, su madre y Marcelo Alomar dos días después– lo citaron desde la Fiscalía de Cámara para ordenarle la creación de una comisión investigadora que se aboque a recabar información para determinar la conexión entre estos hechos violentos y establecer en qué contexto se produjeron.

La comisión emitió varios informes basados en información de calle, versiones, dichos de informantes, vecinos, entre otros. Con el correr de los días y los hechos, esa data se fue modificando. A entender de la comisión, el meollo de la cuestión era el negocio de la venta de estupefacientes y el control del sector geográfico que indefectiblemente iba a influir en una mayor o menos ganancia. En ese contexto y en esa lucha territorial ubicó el crimen. Refirió que dentro de los grupos más destacados que se disputaban territorio estaban una banda con base en barrio Las Flores y parte de Granada encabezada por los Cantero; otra integrada por Damario y Bassi con asiento en Villa Gobernador Gálvez, zona sur e ingreso a la vecina localidad, y un tercer grupo donde se lo ubicó a Miltón César en barrio Tablada.

En cuanto a la primera sindicación que ubicó a Milton César –hoy desvinculado– como partícipe del crimen de Cantero, sostuvo que la confusión se generó porque la información sostenía que el presunto autor material era un Milton y había dos. Como César tenía una vinculación con Demarre, se hizo una relación automática sin mayor profundización, explicó. Y dijo que posteriormente la información los llevó hacia Miltón Damario. A lo que sumó que uno de los tres acompañantes de Cantero, al momento del crimen, hizo una descripción del atacante que coincidía con Damario, afirmó.

Marcos no dejó de referirse el marco en el que se realizó la investigación con hechos de alto impacto social y donde el temor de las personas que tenían alguna información era constante.

La mención de Luis Paz, el olvidado en la investigación



El defensor Fernando Sirio profundizó sobre un informe emitido por la comisión el 30 de agosto de 2013. A la pregunta del letrado sobre una mención del nombre de Paz en dicho documento, Marcos sostuvo que sí existió, aunque debió refrescar la memoria. Allí se generó una disputa entre la defensa y la Fiscalía, una serie de objeciones en cuanto a la forma en la que Sirio preguntaba o indicaba al testigo. Finalmente, y luego de varios cruces, Marcos refirió que un ítem del documento daba cuenta de que Luís Paz había sido la persona que aportó dinero para contratar a Milton Damario. Y, tras varias discusiones entre las partes, hizo referencia a otro punto del informe donde está nombrado Luis Bassi donde leyó: “La relación entre el señor Paz y la contratación del señor Damario estaría ajena a Bassi”.

Finalmente, a la pregunta de la abogada Knaeblein, defensora de Damario, el comisario inspector sostuvo que luego de ese informe no se continuó investigando a Paz.

El enojo de Bassi

Tras la salida del testigo, Luis Bassi pidió la palabra: “Quiero pedir que se maneje el tema con los fiscales y se deje trabajar a la defensa”, dijo. Afirmó que no lo dejan defenderse. “Vino un testigo muy importante y no dejan trabajar a la defensa”, reiteró. Y agregó que el informe habla de una persona que “no se trajo acá” y no le dejaron preguntar: “quiero que la verdad se encuentre. Entonces, ¿para qué estoy sentado acá?”, se preguntó.

“El testigo que estaba ahí, el doctor le estaba preguntado por una persona especial, que estaba en el informe del cual el fiscal no investigó, y era uno de los principales sospechosos del homicidio de Cantero y no le dejó terminar con la pregunta”, afirmó.

Declaración informativa

La fiscal Cristina Herrera solicitó en diciembre pasado al Juzgado de Instrucción 11° la declaración de algunas personas a partir de pruebas que surgieron de la investigación que tiene como eje el crimen de Claudio Cantero. Entre ellas, una informativa a Luis Paz (padre de Martín, cuñado del Pájaro Cantero y asesinado en setiembre de 2012) y la declaración indagatoria de 4 personas. Además, la citación es para presuntos miembros del grupo que formaban Damario y Bassi. Hasta el momento se fijó fecha para la indagatoria de Enzo C. por el delito de encubrimiento de homicidio, la que tendrá lugar este jueves. En cuanto al resto, la pesquisa trabaja para ubicar a los nombrados Copi Maxi, Tetón y Jerry, quienes para la Fiscalía tuvieron diversas acciones posteriores a la muerte de Cantero en pos de encubrir el crimen.