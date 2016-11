Osella: “Creo que alcanzamos un rendimiento alto en lo físico y lo futbolístico”

Pasó el temporal. Los cuestionamientos de los hinchas se hicieron elogios y el equipo empieza a tener una solidez que sorprende a propios y extraños. Diego Osella transita por su mejor momento en el banco leproso. Y si haber ganado el Clásico le entregaba inmunidad por mucho tiempo, la gran producción ante River le dio el espaldarazo definitivo para entrar en el afecto de la gente.

El DT leproso dialogó ayer en el programa “Una buena tarde”, que se emite por radio Del Plata, y además de resaltar el trabajo de sus jugadores, se mostró confiado en el potencial del equipo de cara al futuro.

—¿Coincidís que ante River fue el mejor partido del año?

—Fue una actuación muy sólida del equipo. Lo podríamos haber resuelto antes al partido, pero ganamos de manera muy justa. Creo que hemos alcanzado un rendimiento alto no sólo desde lo futbolístico, sino también desde lo físico y eso se refleja en la cancha.

—¿Tal vez el único defecto ante River fue no ser tan eficaces como otras veces?

—Les dije a los chicos en el entretiempo que había que sostener la intensidad y la intención. Habíamos tenido chances y al no concretarlas se corre el riesgo de bajar la intensidad. Pero este grupo está muy enfocado y eso no sucedió. Después del gol, River tuvo mayor manejo de pelota, pero sin complicarnos. Tenemos tranquilidad en los momentos adversos, es una de nuestras grandes virtudes.

—Hubo polémica por el penal que cobró Trucco, aunque también hubo uno de Mina a Formica que ignoró…

—Por ahí el penal no fue tan claro, y en el primer tiempo hay uno sobre Formica mucho más marcado. La semana pasada (ante Racing) nos fuimos con la sensación que merecimos más y dos fallos nos dejaron si nada. Tal vez River se haya ido con la sensación de un penal que no fue. Pero nadie nos regaló nada. Tenemos mérito para estar donde estamos.

—En ese sentido, Marcelo Gallardo aseguró que el penal no fue, pero reconoció que Newell’s fue muy superior y el triunfo fue justo.

—No me sorprende lo que dijo Gallardo porque sé la persona que es y cuáles son sus objetivos.

—Se cuestionó mucho algunos refuerzos que trajiste y ahora debés tener una gran satisfacción por el rendimiento de ellos…

—Tuvimos que usar el ingenio para el armado del plantel, todos saben de la economía de Newell’s. Cinalli (el encargado de dar nóminas de posibles refuerzos a partir de un programa estadístico con parámetros establecidos) ayudó a buscar el perfil de los futbolistas que necesitábamos y después fuimos viendo quiénes querían venir. La camiseta de Newell’s es grande y pesada, y los que llegaron lo están haciendo muy bien.

—Para vos también debe haber sido complicado pasar de Olimpo y llegar a Newell’s.

—Mi salida de Olimpo fue traumática, no me importó porque era a Newell’s. Me movilizó mucho venir al club donde siempre quise estar.

—¿Creés que Amoroso debe dar más?

—Amoroso hace un trabajo que no es vistoso pero es muy efectivo, exige, tiene una rigurosidad táctica muy importante. Es un tipo muy noble, hace poco que juega en primera y se está adaptando a un club como Newell’s.

—Las lesiones te complicaron, como Mateo y Quignon, pero apareció Prediger y ahora el problema es quién sale.

—Quignon y Prediger tienen un muy buen primer pase y Mateo es el motor del equipo. Y Sills es un jugador táctico, desde su inteligencia pudo disimular la falta de fútbol que traía.

—¿Vas a renovar tu contrato?

—Estoy muy cómodo en el club y hay tiempo hasta diciembre para mi renovación, estoy muy tranquilo.

—La sensación es que el equipo va de menor a mayor…

—Estamos haciendo un torneo sólido, estamos teniendo una localía fuerte y hemos encontrado un equilibrio y una idea que nos está dando resultados. Tenemos que pensar bien el partido con Colón, cada pelota la juegan como a la última. Pero vamos bien.

Renovación demorada

La renovación del contrato de Diego Osella se postergó más de lo que la dirigencia y el entrenador esperaban, pero no tiene que ver con diferencias importantes entre las partes, sino más bien, por los problemas externos que aquejan al Parque y tienen a los directivos enfocados en situaciones que estaban fuera de cualquier agenda. Osella ya se reunió con el protesorero Carlos Cantarelli antes del partido ante Racing y los números del contrato no son un problema, ni tampoco el dinero que Newell’s dispondrá para los dos refuerzos, ya que el DT sabe bien que la billetera no permite pensar en grandes nombres. Así, la firma de la renovación del vínculo por un año más se concretará en las próximas semanas, aunque el DT ya tiene programada la pretemporada a partir del 4 de enero, en una clara señal que seguirá en el Parque.