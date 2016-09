Coudet: “Ya es hora de que empecemos a ganar”

Eduardo Coudet no confirmó aún el equipo con el que Central recibirá mañana a Patronato. NI siquiera pistas de la formación. Aunque, por lo que pudo averiguar este diario, la única duda por develar estaría en defensa. ¿El interrogante? La continuidad de Torsiglieri como marcador central, o el ingreso de Jonás Aguirre como lateral, que provocaría el cambio de posición para Cristian Villagra.

Lo que sí dejó en claro Coudet es la necesidad de enderezar el rumbo. “Ya es hora que empecemos a ganar”, dijo el DT Canalla, en alusión al arranque de su Central, que sumó apenas un punto de los seis en juego.

En el ensayo realizado ayer por la tarde en el country, el Chacho probó un rato cada opción en la defensa.

Si Torsiglieri sigue en el once, acompañará como central a Menosse (que reemplazará a Burgos); mientras que los laterales serán para Ferrari (ingresa por el suspendido Salazar) y Villagra.

Si el que ingresa al equipo es Aguirre, lo hará como marcador de punta, y Villagra será central junto a Menosse.

Así, el probable para recibir a los paranaenses mañana desde las 16.15 sería con: Sosa; Ferrari, Menosse, Torsiglieri o Villagra, y Aguirre o Villagra; Montoya, Musto, Fernández; Lo Celso; Teo Gutiérrez (sustituye a Herrera) y Ruben.

El plantel volverá a trabajar hoy por la mañana en Arroyo Seco y luego quedarán concentrados en el hotel del predio.

Se sumó Dylan Gissi

El octavo refuerzo auriazul de este libro de pases se incorporó ayer. Dylan Gissi llegó a Rosario, desde Francia, en horas del mediodía. Y rápidamente cumplió con el control médico de rigor en el Mapaci. Luego, el defensor fue trasladado hasta el predio de Arroyo Seco, donde participó del primer entrenamiento junto a sus nuevos compañeros.

Dos fechas para Salazar

Debido a la expulsión que sufrió ante Vélez, Víctor Salazar estará dos fechas afuera y en consecuencia el Chacho no podrá contar con el Tucu en los partidos ante Patronato y Atlético Rafaela.

¿Hinchas canallas a Rafaela?

Está todo dado para que los hinchas de Rosario Central puedan apoyar al equipo en condición de visitante. La posibilidad concreta se daría el próximo sábado 24 de este mes, cuando los auriazules visiten a Atlético de Rafaela por la cuarta fecha del presente torneo de primera división. Sólo falta la confirmación oficial de parte de AFA, que llegaría el próximo martes, para que los canallas dispongan de tres mil entradas para alentar al equipo del Chacho en la Perla del Oeste.

La intención de los dirigentes del club rafaelino es ceder 2.500 localidades generales y 500 plateas para los hinchas canallas, en el partido programado para el próximo sábado 24 de septiembre, cuyo horario se confirmaría en los próximos días.

La Crema es el único de los cinco equipos santafesinos de primera división que solicitó en AFA recibir visitantes en su estadio en todos los encuentros que juegue como local durante este campeonato. Y el pedido de los rafaelinos cuenta con el aval del Ministerio de Seguridad de la provincia de Santa Fe.

Los directivos auriazules, por su parte, dejaron en claro en la casa madre del fútbol argentino que no pueden ofrecer reciprocidad en cuanto a albergar hinchas visitantes en el Gigante ¿Los motivos? Falta de capacidad en el estadio de Arroyito. La capacidad está colmada. Por un lado, por la cantidad de socios que hoy posee el club (que ingresan gratis a las cabeceras); y por el otro, por la cantidad de abonos a platea vendidos para la temporada (unos 13 mil).

Temas canallas

Una duda en Patronato. Rubén Forestello aún no confirmó el equipo para visitar mañana al Canalla. La única duda estaría en el arco, ya que Sebastián Bértoli se repone de una molestia física. Si no se recupera, su lugar será ocupado por Federico Costa. El probable once sería con Costa o Bértoli; Abel Masuero, Iván Furios, Renzo Vera y Lucas Márquez; Gonzalo Espinoza, Damián Lemos y Leonardo Garrido; Fernando Telechea, Arnaldo González y Alejandro Gagliardi. Además, viajarán a Rosario estos 8 futbolistas: Andrade, Geminiani, Guzmán, Quiroga, Minetti, Almada, Bertocchi y Alarcón.

La sanción al Chelito. La próxima semana se aguardan novedades respecto de la apelación que presentó la representación de César Delgado en Conmebol buscando reducir el año de suspensión que recibió por dóping. El tribunal de Conmebol que atiende el caso, se habría comprometido a dar una respuesta en los próximos días.

Venta de plateas. Desde hoy se pondrán a la venta plateas para el partido frente a Patronato. El expendio comenzará únicamente en las boleterías del Gigante, que atenderán de 10 a 18. Mientras que mañana, la venta se trasladará al Cruce Alberdi (Catamarca 3538), pero de 10 a 13. En el estadio, en tanto, sólo podrán comprarse seguros para menores (cuestan 60 pesos) de 14 a 16. En cuanto a los valores de las plateas, para los socios tendrán un costo de 300 pesos, y de 500 al sector preferencial. Mientras que, para los no socios mayores, las plateas valdrán 500 pesos; para los jubilados, pensionados y damas, 400; y para los menores, 360 pesos. Para el ingreso al estadio se le pedirá a los socios contar con la cuota de septiembre paga.

