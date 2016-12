Coudet: “Tengo mucha fe que va a ser esta. Estamos con confianza”

Con tranquilidad y de buen ánimo. Así se mostró Eduardo Coudet en la conferencia de prensa que brindó ayer tras el entrenamiento en el predio de Arroyo Seco. Habló del significado de volver a disputar una final y dijo que se tiene fe para mañana. Llenó de elogios a sus jugadores y de lo difícil que fue ser protagonista desde que él asumió. Además recalcó el camino que viene recorriendo el club desde que jugó el partido decisivo de la Copa en 2014. Lo que sí no hizo fue confirmar el equipo que saldrá desde el arranque ante River.

“Estoy disfrutando de las horas previas de jugar una final. Estamos contentos de poder tener la posibilidad de jugar el choque que vamos a tener. Estamos a noventa minutos de poder tener un título. Personalmente pienso que la gente se lo merece y mucho y espero que se lo podamos dar”, comentó el Chacho en media de una conferencia nutrida de periodistas producto de la importancia del juego de mañana en el Mario Alberto Kempes.

Y más tarde añadió: “Hace dos años y medio que Central es protagonista y pelea. Me parece que ese es el camino y que en algún momento te va a tocar. Yo tengo mucha fe que va a ser ésta, ojalá que así sea. Estamos con confianza, no confiados”.

Al ser consultado sobre si se considera con más experiencia a la hora de enfrentar este tipo de partidos, el DT Canalla explicó: “Nada más el hecho de haber podido vivir muchos partidos más. No es fácil lo que han logrado estos jugadores, dos años siendo competitivos. Es muy meritorio lo de estos jugadores. Llegamos de la mejor manera en la parte física y mental”.

Como ya es conocido, el entrenador auriazul tiene un cariño muy especial con River, ya que jugó en el Millonario cinco temporadas donde también se metió en el corazón de los hinchas de Núñez. A propósito del rival de la final de mañana, el Chacho sentenció: “Estuve cinco años en el club, muchos amigos y un gran recuerdo. Tengo un gran cariño hacia la gente. Si hubiera podido elegir hubiese elegido otro rival, no de lo futbolístico sino de lo sentimental. Ojalá salga un gran espectáculo, como las veces que ya nos ha tocado cruzarnos con River”.

—¿Qué partido pensás preparar?

—Vamos a preparar un partido inteligente como creo yo que se juegan esta clase de partidos. Los detalles pueden marcar estos partidos.

—¿Se enfrentan los dos mejores equipos de la Copa?

—Sí, puede ser. Los dos equipos por distintas circunstancias hemos hecho una buena Copa y nos condicionó en el torneo local.

—El desgaste con el que llega River, ¿puede influir?

—Si fuera un partido por el torneo podría influir, pero este no es un partido más. Es una final, son noventa minutos. Será un partido durísimo.

Los 20 que volarán en busca de la ilusión

El cuerpo técnico de Central dirigirá hoy el último entrenamiento previo a la final de mañana. Y allí el entrenador definirá el equipo que saldrá desde el arranque en Córdoba. La mayor incógnita pasa por saber si Cristian Villagra, quien fue citado, estará o no dentro de los once (ver página 13) y si no quién será su reemplazante.

Más allá de esto y de que en el ensayo de ayer el DT no probó equipo, sí comunicó la lista de concentrados. Es que tras el entrenamiento los elegidos por el Chacho quedaron concentrados en el predio. Además del posible once, que sería Sosa; Salazar, Gissi, Torsiglieri, Villagra; Montoya, Musto, Fernández; Lo Celso; Teo y Ruben; el resto de los futbolistas que volarán hoy a las 19 desde Fisherton hacia Córdoba son: Diego Rodríguez, Paulo Ferrari, Hernán Menosse, Mauricio Martínez, Gustavo Colman, Pedro Ojeda, Jonás Aguirre, Washington Camacho y Germán Herrera. Dos de estos futbolistas quedarán al margen del banco.

Por encima de todo

Eduardo Coudet volvió a evitar hablar de su futuro. Y en esta oportunidad utilizó una lógica frase. “Es un partido demasiado importante como para que estemos hablando de Coudet”, sentenció el DT. Y luego declaró: “De temas personales no voy a hablar, no es el momento. Central está en una final. Cuando termine el partido hablamos de lo que ustedes (periodistas) quieran”.

“Creo que va a llegar”

“Cristian está bien”, fue la primera respuesta que utilizó el entrenador al ser consultado sobre la posibilidad de que Cristian Villagra juegue ante River. Y luego comentó: “Terminó cargado y es por eso que lo sacamos en la práctica del lunes por prevención. No tiene lesión y creo que va a llegar sin problemas”.

Tello sobre el cierre

Facundo Tello salió sorteado ayer para dirigir el encuentro del domingo entre Central y Belgrano, en Córdoba, por la decimocuarta fecha del torneo. Será la segunda vez que este juez dirija al Canalla, ya que fue el árbitro en el empate del equipo del Chacho ante Independiente, 0-0.