Coudet, sobre los gestos entre Teo y Ruben: “No es nada para dramatizar”

No haber convertido goles en tres de los primeros cuatro partidos del torneo local es el tema que más le preocupa hoy a Eduardo Coudet. En especial, sabiendo que cuenta con delanteros de jerarquía, como Marco Ruben y Teófilo Gutiérrez. Y con un conductor tan joven como talentoso: Giovani Lo Celso.

Sin embargo, los goles no llegan. Y la sociedad futbolística que intentan componer Teo y Ruben aún no dio los réditos esperados.

En este contexto, el Chacho analizó el rendimiento de los dos delanteros. Reconoció la “falta de eficacia” que vienen padeciendo en ofensiva. Y relativizó el visible fastidio del colombiano en el último partido. “No es nada para dramatizar, acá lo importante es que no hay problemas internos”, dijo el DT Canalla.

—¿Qué análisis hacés de la sociedad que vienen forjando Teo y Ruben?

—Que los hemos visto muy poco. Creo que lo mejor se vio en el primer partido, ante Defensa y Justicia. Después, llegó la lesión de Teo. Pero hay que tener en cuenta que, por características, ellos no componen una sociedad de dos delanteros bien definidos.

—Desde afuera, se lo nota fastidioso a Teo. Inclusive, en el último partido hizo gestos a compañeros en jugadas que no terminaron bien.

—Son cosas de los partidos. Acá no hay ningún problema interno. Son jugadores que quieren hacer goles, y cuando pasan partidos sin convertir, es lógico que se inquieten. Pero estamos bien, ellos se llevan bien.

—¿Lo ves como algo natural?

—No es algo que vaya más allá de una discusión futbolística. No es nada para dramatizar ni mucho menos. El reclamo lógico de un delantero cuando entiende que le podían dar la pelota, y no le llega. Lo que sí, por características de cada uno de ellos, seguramente que será más común ver una asistencia de parte de Teo que de Marco.

—¿Estás encontrando el funcionamiento colectivo?

—En lo defensivo creo que sí, estamos más sólidos. Tal vez no se notó tanto en los últimos partidos porque nos costó convertir. Y cuando no ganás, todo luce menos. Pero, de los primeros cuatro partidos del torneo, no hicimos goles en tres. Y seguramente que ese fue nuestro gran déficit hasta ahora. Es cierto que no habíamos arrancado bien en lo defensivo, pero fuimos corrigiendo muchas cosas, y estamos mejor. No nos generan mucho últimamente. Pero lo que generamos nosotros no lo estamos convirtiendo.

—¿Está faltando eficacia?

—La realidad es esa, que falta efectividad. Situaciones se generan, esa es la realidad. Pero a veces se dan estas rachas de que no la metés. Tenemos grandes definidores, y ya se les va a dar. Pero lo importante es que todos han tenido situaciones, y mientras sigamos generando, vamos a tener muchas chances de ganar los partidos. Hay que mejorar la definición, y la generación de juego, pero tratando de que nos sigan llegando poco.

“Lo que pasó no te lo devuelve nadie”

La única certeza para Central respecto de su futuro en Copa Argentina es que el rival de cuarto de final será Boca. Justamente, el mismo adversario con el que disputó la polémica final de la edición pasada de la competencia.

En cuanto al posible escenario y fecha de disputa del cotejo, por ahora hay sólo conjeturas. Aunque con datos concretos. “El partido debería jugarse el miércoles 19 o el 26 de octubre, y hay un 80 por ciento de posibilidades de que sea en el Mario Kempes de Córdoba”, le dijo un directivo a este diario.

A la espera de confirmaciones, el que habló sobre el partido que se viene ante los xeneizes fue Eduardo Coudet.

—Al final, el rival de cuartos de final de Copa Argentina será Boca.

—Por ahora no me preocupa nada más que el partido con Arsenal, que es lo que estamos preparando. Lógico que vi el partido que Boca le ganó a Lanús por los octavos. Pero sabíamos que cualquiera de esos dos equipos sería un rival duro para nosotros en los cuartos de final de la Copa. Cuando llegue el momento, prepararemos ese duelo de la mejor manera posible.

—¿Sentís que este partido ante Boca puede ser una revancha de esa polémica final que jugaron en la edición pasada?

—No, no lo creo. Lo que pasó, no te lo devuelve nadie. Esa es la verdad. En cuanto al rival, insisto, se trata de un equipo duro, que tiene grandes jugadores.

—En cuanto a las posibles fechas de disputa del partido, ¿tenés alguna preferencia?

—Cuando nos digan, iremos y lo jugaremos. Prefiero no decir nada sobre el tema porque no gano una.

¿No juega Teo?

Coudet decidió esperar unas horas más antes de confirmar la formación para jugar mañana ante Arsenal. “Tengo varios casos por definir, algunos con cuestiones físicas, otras al funcionamiento”, aclaró el DT, que recién hoy definiría la alineación.

Y entre las novedades más importante del ensayo matinal de ayer, en la que no hubo trabajos tácticos debido al mal tiempo, estuvieron vinculadas al estado físico de dos jugadores. Por un lado, Teófilo Gutiérrez realizó tareas diferenciadas por una fatiga muscular. Por lo que su presencia ante los de Sarandí está en duda. Como contrapartida, Esteban Burgos trabajó a la par de sus compañeros y podría mantener su lugar. La probable formación alistaría a Sosa; Salazar, Burgos o Gissi, Menosse, Villagra; Montoya, Musto y Fernández; Lo Celso; Teo o Herrera y Ruben. Hoy, práctica matutina y concentración en Arroyo Seco.

La espera por Rodríguez

La dirigencia auriazul sigue esperando el fallo judicial por la habilitación de Diego Rodríguez. El arquero cedido por Independiente todavía no puede jugar en el Canalla. “Es una situación compleja, difícil de explicar; es raro, porque el inhibido es Independiente, y ellos tuvieron la chance de incorporar jugadores y los utilizan”, contó Coudet. “Me limito a preguntar a los directivos cómo está la situación, nada más; no podemos manejar los tiempos de la Justicia”, agregó.

Venta de entradas

Hoy comienza la venta de plateas para el partido de mañana ante Arsenal, en el marco de la quinta fecha, partido que comenzará a las 14 y con el arbitraje de Néstor Pitana. El expendio se desarrollará en las boleterías del Gigante, que atenderán de 10 a 18. Habrá plateas para socios, a 300 pesos cada una. Y también plateas para no socios, que costarán 500 pesos. La venta seguirá mañana, de 11.30 a 13, en el Cruce Alberdi.