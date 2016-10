Coudet, sobre el duelo ante Boca por la Copa Argentina: “No siento que sea revancha”

El partido que se viene por los cuartos de final de Copa Argentina entre Rosario Central y Boca sigue dando tela para cortar. Ayer, el que apareció en escena fue Eduardo Coudet. En una entrevista que concedió al programa Estudio Fútbol, que se emite diariamente por la señal de cable TyC Sports, el Chacho habló sobre algunas cuestiones ligadas al duelo con los xeneizes.

Para el Chacho, hay dos cuestiones bien claras en la antesala del juego ante Boca. La primera, que no considera que este partido sea una revancha de la final que perdieron en la última edición de la Copa. La otra, que no se olvida del polémico arbitraje de Diego Ceballos.

—¿Cómo tomás esto de que no se ponen de acuerdo entre los clubes con el día de disputa del partido?

—Estos problemas surgen porque no hay un calendario determinado. Si fuera así, no se podría quejar nadie. De todos modos, trato de no meterme, que sea un tema dirigencial. Pero estamos dispuestos a jugar cuando nos toque.

—¿Cuáles son las sensaciones previas en este partido que se viene con Boca por la Copa?

—No siento que este partido que tenemos que jugar ahora con Boca sea una revancha; esta vez no estará en juego la Copa, no es una final.

—¿Sólo por esa razón o hay alguna más para avalar el concepto?

—En esto, manda la cabeza, y no todos los protagonistas tienen la misma cabeza. Esto es fútbol y creo que no hay que dramatizar. Cuando las cosas no te salen bien un fin de semana, generalmente tenés una revancha rápida. Pero en este caso, cuando volvamos a jugar ante Boca, ya no estará en juego la instancia final de la temporada pasada. Es así de simple.

—¿Seguís pensando en el arbitraje de Ceballos en la final del año pasado?

—Lo que Ceballos hizo en ese partido se vio pocas veces. Se recordará siempre. Le hizo mal al fútbol. Con tal de que no me vuelva a dirigir Ceballos, juego cualquier día a cualquier hora. No le hizo bien al fútbol. De todos modos, hay que tratar de mirar para adelante, lo que pasó en la final de la última edición ya no se puede corregir. Pasaron cosas que no nos hicieron bien a nosotros, pero tampoco a nuestro fútbol.

—En el torneo local, arrancaron por debajo de las expectativas.

—Sí, sumamos un punto de los primeros seis y todo era una locura. Pero, antes de arrancar el torneo sabíamos que el arranque nos podía costar. En especial sabiendo que nos habíamos debilitado en la última línea, donde perdimos jugadores importantes. La pretemporada fue larga y estresante, y la afrontamos con pocos jugadores, hasta que pudimos completar el plantel. Nos terminamos armando bien, pero muy sobre la hora. La mayoría de los refuerzos jugaron a los pocos días de haber llegado al club. No se puede negar que tuvimos una merma de funcionamiento, en especial en el acople defensivo. Pero creo que venimos mejorando, trabajando mucho en ese aspecto. Ojo que también nos costó convertir, no hicimos goles en tres partidos de los cinco del torneo. Algo que por suerte se revirtió el último fin de semana ante Arsenal.

—¿Cómo ves lo que viene?

—Empezamos a transitar un mes lindo, con partidos importantes y tiempo para trabajarlos. Se viene el partido con Estudiantes, después el Clásico y también el de Boca por la Copa. El día a día, la confianza y el hecho de seguir en busca de un objetivo, es lo que tiene siempre alerta al jugador. Y acá en Central, cada competencia que afrontamos, es para salir primeros. Después, primero sale uno solo; pero pienso que mientras uno tenga en la cabeza eso, puede dar pelea hasta el final. Este es un de-porte de contagio, y nuestra tarea pasa por convencer a los jugadores de que podemos seguir adelante. Nos ilusionamos con eso.

El momento de Teo

Eduardo Coudet salió al cruce de los rumores sobre un supuesto malestar que podía existir en el plantel con Teófilo Gutiérrez. Y dio por tierra con esas especulaciones. Y, además, anunció que aprovecharán estas dos semanas para que el colombiano haga un reacondicionamiento físico.

“Teo es recontra profesional; y en cuanto a la relación con el grupo, no hay ningún problema con él”, explicó el Chacho. Y añadió sobre el tema: “Si lo hubiera, sería el primero en salir a hablar de eso porque soy el responsable del grupo”.

Más tarde, el DT dio argumentos de las razones por las que, desde su óptica, Teo todavía no se acopló al equipo. “Tuvimos la desgracia que se lesionó en el primer partido, eso complicó las cosas”, dijo Coudet. Y luego anunció: “Vamos a provechar estos 15 días para trabajar mucho con él; hará una especie de mini pretemporada que le va a venir muy bien, porque hay que recordar que el no hizo pretemporada, ya que estuvo con su selección en los Juegos Olímpicos”.

Sin definición oficial

La definición se sigue dilatando. Ayer, al cierre de esta edición, aún no había confirmación oficial sobre el día de disputa, ni la sede, del partido de cuartos de final que protagonizarán Rosario Central y Boca.

La novedad de la jornada fue la presencia de Raúl Broglia en AFA. El presidente Canalla presentó una carta a la Comisión Normalizadora, en la que dio a conocer las razones por las que los auriazules no están dispuestos a jugar ante los xeneizes el próximo miércoles 26 de octubre.

Anoche, voces ligadas a la organización de la Copa, daban con cierta firmeza la opción de que el partido podría disputarse el miércoles 2 de noviembre en el estadio San Juan del Bicentenario. Pero no hubo oficialización alguna de ese dato.

Respecto de lo futbolístico, el plantel entrenó ayer por la tarde en Arroyo Seco. Y desde hoy hasta el sábado, habrá prácticas en turno matinal.