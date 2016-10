Coudet: “Reposicionamos a Central”

Eduardo Coudet debutó como técnico de Rosario Central en febrero del año pasado, cuando los auriazules derrotaron a Racing en Avellaneda. Desde entonces hasta hoy, el Chacho acumuló 70 partidos al frente del equipo.

Y es cierto que bajo el mando de Coudet, el Canalla no consiguió el título que busca desde hace un tiempo. Esto es tan real como que estuvo muy cerca de obtenerlo. Pero no se dio.

Lo que sí logró el Chacho es imprimirle una forma de juego al equipo con la que el hincha se identificó rápidamente. Ligado a la historia y a la idiosincrasia de Central. A partir de esta propuesta, los auriazules recuperaron un protagonismo que extrañaban. Y que los reposicionó en el ‘mundo del fútbol’.

Antes, de vaquero y remera. Ahora, de elegante traje. Coudet se ríe del cambio de look, y asegura que sigue siendo el mismo. Un técnico que cree más en la concreción de objetivos a corto plazos que en proyectos. Tan vulnerable a los malos resultados como cualquier otro entrenador, el Chacho sabe que no tiene el futuro comprado en Central. Pero confía en el trabajo que lleva adelante con su cuerpo técnico y en la respuesta de los jugadores. Y sostiene de pie el sueño que lo trajo al club: conseguir un campeonato.

—Ante Arsenal cumpliste 70 partidos como técnico de Central. ¿Mirás para atrás y te arrepentís de algo que hiciste, o que no hiciste?

—No. Creo que uno va tomando decisiones, ejecutando a partir de la experiencia. Es lo que te va dando el rodaje. Haber dirigido 70 partidos es un montón, pero creo que las cosas salieron bastante bien. Los dirigentes acompañaron muchísimo, lo jugadores ni hablar, ellos son los principales protagonistas de todo lo que hicimos y también de mi presente como entrenador. Pero lo más importante, mi mayor satisfacción, es que se reposicionó Central, y ese era el objetivo principal. Fue el objetivo que nos trazamos desde el primer día que llegué, y creo que entre todos lo hicimos. Central cuenta hoy con un gran reconocimiento. Son casi dos años de trabajo, que es bastante tiempo, pero tampoco es tanto como para haber logrado que el club haya vuelto a un lugar del que nunca se tendría que haber bajado. Ahora la tarea será sostener lo que se consiguió.

—Cambiaste el look para dirigir. ¿Se modificó algo más en este Coudet del segundo semestre de 2016 respecto del que dirigió el año y medio anterior?

—Tengo más partidos en lomo, no mucho más que eso. Lo del look es un detalle que, por suerte, viene bastante derecho (se ríe). Lógico que siento que voy ganando experiencia, algo que te da el corre de los partidos, vivirlos. Pero siempre manteniendo una idea y una forma de jugar al fútbol. La misma que venimos llevando adelante desde que llegamos, y no pensamos cambiarla.

—Tenés contrato hasta mitad de año que viene, ¿qué será de tu futuro?

—No, creo que cuando firmamos el contrato lo hicimos por algo así como tres años. Pero eso no es lo que importa. Dese el primer momento hablamos con los dirigentes que cada vez que se cumpliera una etapa por un objetivo trazado, nos juntábamos para ver cómo estaba la situación. El continuar se va decidiendo en cada uno de esos momentos.

—Un objetivo es ganar la Copa Argentina, ¿hay chances de que Coudet se siente a charlar con los dirigentes sobre su futuro una vez que termine la Copa?

—Es que se trata de algo que hacemos siempre. Por eso entiendo que diciembre próximo no será la excepción. Eso tampoco quiere decir que me voy a ir. Pero siempre hacemos una evaluación interna entre las partes, y es algo que a mí me parece muy bueno. En especial, sabiendo que en este fútbol es muy difícil sostenerse en el tiempo en un mismo lugar. Por ahora las cosas van bien y queremos que sigan así.

—Da la sensación de que tu futuro estaría más condicionado que antes a conseguir algún éxito importante…

—No sé si es tan así. Yo cuento lo que hacemos cada vez que se cumple una etapa, reunirnos con los dirigentes y evaluar. Pero no es mi idea irme. Ojalá que sigan los buenos resultados y que el equipo sostenga el protagonismo que busca cada vez que sale a jugar. Tengo mucha confianza en el trabajo que hacemos, y no me vuelvo loco por los resultados. Pero sé que son los que mandan.

—Más allá del proyecto que tenés con Central, también habrá un proyecto de Coudet como entrenador, tu carrera como técnico…

—No apunto a un proyecto, es una palabra en la que disentimos con los dirigentes desde la primera charla que tuvimos. La realidad de nuestro fútbol es que te sostienen los resultados. En un mes puede cambiar todo. Y eso es lo que les expliqué a los directivos desde el primer momento. Después, como esto se sostuvo en el tiempo, algo en lo que tuvo mucho que ver lo que hicieron los jugadores, va tomando forma de proyecto. Pero uno nunca sabe lo que puede pasar. Cuando arranqué no imaginé que iba a dirigir más de 70 partidos en Central.

“Está bien, pero no podemos poner una fecha de regreso”

En la semana, Javier Pinola sorprendió al declarar su deseo de estar “al menos en el banco”, en el Clásico ante Newell’s que se jugará el próximo domingo 23 de octubre. Lo sorpresivo de la declaración del defensor está ligado a que, tras la fractura de tibia derecha que sufrió en mayo último, todavía no había una fecha asignada a su posible retorno. Y Eduardo Coudet dio su parecer sobre la situación del ex Nürenberg de Alemania.

“Javier (Pinola) está bien, viene mejorando muchísimo en este último tiempo, y siempre digo que es un jugador al que antes que exigirlo, hay que estar frenándolo”, contó el Chacho sobre Pinola, quien desde el lunes empezará a trabajar a la par de sus compañeros.

Sobre la chance real de que Pinola pueda estar en el banco ante Newell’s, Coudet explicó: “Es un jugador muy importante para nosotros, y habrá que seguir desde cerca sus progresos, porque viene muy bien; avanza en el día a día, pero no podemos ponerle una fecha firme a su vuelta al fútbol”. Y agregó: “Estoy feliz con los avances y, especialmente, con verlo bien a él; hizo un gran esfuerzo en este tiempo para llevar las cosas adelante”.

Más tarde el entrenador auriazul se refirió al esfuerzo que realizó Pinola en este tiempo de rehabilitación de la lesión. “Para un tipo hiperactivo como él, fue muy difícil estar un tiempo parado; uno lo conoce y sabe que Javier va a querer jugar el fin de semana que viene, pero ahora, lo más importante es que él esté bien”. Y luego añadió: “Ya está trabajando en lo fino, y estamos siguiendo su progreso, lo que está muy claro es que está cerca de volver”.

“Ya no tiene sentido decirle algo a Ceballos”

Desde que Boca se convirtió en el rival de Central para los cuartos de final de la Copa, comenzaron las controversias. Es que la herida que causó en el Canalla el mal arbitraje de Diego Ceballos en la final de la última edición copera, sigue abierta.

—Todavía no se sabe ni cuándo ni dónde se va a jugar el partido por Copa Argentina ante Boca; y da la sensación de que se está hablando mucho del tema.

—Puede ser, pero opté por no meterme en el tema. Sé que es algo en lo que no voy a poder gravitar, por eso prefiero mantenerme al margen. Y no digo que no tengamos el poder de pedir una fecha. Sí que no tengo llegada a nadie que esté en condiciones de revertir nada. Los dirigentes tomaron cartas en el asunto y ellos tienen mejores herramientas que yo para atender esta situación.

—Si hoy te cruzás Diego Ceballos caminando por la calle, ¿qué le decís?

—Prefiero no encontrarlo, ¿no? Pero me parece que ya no tiene sentido decirle nada. Sería el mismo error que entender que este partido que tenemos que jugar con Boca es una revancha de esa final. Nada hace que vuelva el tiempo atrás. Nos tocó sufrirlo a nosotros, pero fue una gran mancha para el fútbol argentino. El tema es que, siendo protagonista directo, lo sufrís mucho más.

—¿Volviste a ver el video de la final de la Copa ante Boca?

—Siempre miro algunas cosas hacia atrás. Pero, sobre todo, para ver cuestiones del juego. No me puse a repetir las jugadas que seguramente más se vieron en todos lados. Pero eso ya pasó. Esta es otra historia, en la que tendremos en frente un rival muy duro. Es un partido con un contenido especial, en el que si te equivocás, te quedás afuera de la Copa. Pero la parte que me toca a mí, es la de prepararnos de la mejor manera para pasar de ronda. Nada más.

LA MIRA PUESTA EN VISITAR A ESTUDIANTES

Los auriazules comenzarán hoy, en Arroyo Seco, la semana de trabajo de cara a la reanudación del torneo. Para Central, eso será el próximo sábado desde las 18, cuando visite a Estudiantes en cancha de Quilmes. Coudet no podrá contar con Damián Musto, que tiene entre 4 y 6 semanas de recuperación (distensión ligamento interno de rodilla derecha). Además, están en duda Cristian Villagra y Teófilo Gutiérrez, ambos con una distensión muscular. Desde el cuerpo médico confían que ambos estarán recuperados.