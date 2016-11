Coudet no lo confirma, pero pone lo mejor

Eduardo Coudet no confirmó todavía el equipo con el que visitará a Boca este domingo. Pero todo indica que el Chacho apostará por lo mejor que tenga a disposición. En este sentido, del supuesto once ideal, el DT Canalla no contará con el suspendido Víctor Salazar, ni con Damián Musto, que transita la puesta a punto tras recuperarse de una lesión de rodilla, así como tampoco con Germán Herrera, quien arrastra una sobrecarga muscular.

Coudet sabe que un triunfo en La Bombonera, un reducto históricamente complicado para el Canalla, podría transformarse en una inyección anímica importante de cara a lo que viene, la definición de la Copa Argentina.

En este sentido, el Chacho tiene en claro que, pensando en la semifinal del próximo 30 de noviembre ante Belgrano de Córdoba, este domingo ante el xeneize tendrá la posibilidad de exigir al máximo el mejor once posible.

Con este panorama, el equipo titular para visitar a Boca formaría prácticamente con los mismos que se impusieron al xeneize el pasado 2 de noviembre en Córdoba por la Copa. El once sería con: Sebastián Sosa; Paulo Ferrari, Dylan Gissi, Marco Torsiglieri, y Cristian Villagra; Walter Montoya, Mauricio Martínez, y José Luis Fernández; Giovani Lo Celso; Teófilo Gutiérrez y Marco Ruben.

Respecto de los que eliminaron a Boca de la Copa Argentina, faltarán Víctor Salazar y Germán Herrera en la formación titular. El lateral tucumano tiene que cumplir con una fecha de suspensión tras haber sido expulsado la fecha pasada, en el empate ante Independiente en Arroyito. Y su lugar será cubierto por el Loncho Ferrari.

Pero pensando en el partido del próximo 30 de noviembre, la semifinal copera ante Belgrano en Formosa, Salazar seguramente recuperará su lugar. Y también habrá chance de retorno para Damián Musto, quien transita la sexta semana de recuperación tras la lesión que sufrió en la rodilla derecha.

¿Y Teófilo Gutiérrez? Es otro que podría recuperar la titularidad. Es que ante la persistente molestia que padece el Chaqueño, el colombiano se perfila como primera opción para reemplazarlo el domingo en la Bombonera, en lo que sin duda será un duelo clave en sus aspiraciones por ganarse un lugar dentro del primer equipo.

Los auriazules entrenaron ayer por la tarde, a puerta cerrada, en el country de Arroyo Seco. Y hoy repetirán la rutina. Para mañana, en tanto, está previsto que el plantel trabaje por la mañana en el predio de Arroyo. Y, por la tarde, los futbolistas que sean designados por el cuerpo técnico, viajarán en micro hacia Capital Federal para quedar concentrados de cara al juego ante los xeneizes.