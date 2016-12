Coudet: “Hicimos un partido muy malo, dejamos una mala imagen”

Sin rodeos. Fiel a su estilo, Eduardo Coudet enfrentó la conferencia de prensa, tras la caída ante Unión, y no sólo analizó el duelo ante el Tatengue, sino que marcó el camino de cara a lo que viene, la final ante River por la Copa Argentina.

“Somos un equipo que generalmente intenta jugar bien al fútbol y hoy jugamos muy mal”.

“No sostuvimos la imagen que dejamos el miércoles. Estamos en una final y queremos llegar de la mejor manera”.

“No estamos para dos competencias. Las pruebas están a la vista, cuando hacemos cambios no es lo mismo”.

“Vamos a jugar con un equipo alternativo ante Lanús. No podemos arriesgar nada”.

“Ruben salió por un golpe, no es nada grave. Gissi creo que se esguinzó, tenemos que tomar precauciones”.

“Tuvimos una falta de respuesta, es entendible el cansancio, pero no me voy conforme para nada. Tenemos que laburar”.

“Hicimos un partido muy malo y dejamos una mala imagen. No me gusta mentir, no nos sobra nada y sentimos mucho el recambio”.

“Seguramente vamos a llegar con todos los jugadores a disposición para la final ante River”.

“Pienso que Musto va a llegar bien a la final. Vamos a tratar de que llegue para hacer un rato de fútbol ante Lanús”.