Coudet: “He decidido dar un paso al costado”

Ni siquiera esta vez, la tercera, fue la vencida. Eduardo Coudet y todo Central tuvieron otra oportunidad… y nuevamente se escapó. El Canalla se volvió a quedar con las manos vacías por tercer año seguido en la final de la Copa Argentina. El verdugo de turno fue River, que además de dejar a todo el pueblo canalla con una sensación de vacío infinito, le puso punto final al ciclo del Chacho al frente del equipo, tal y como anuncio este diario en su edición del martes 6 del corriente.

“Charlé con los jugadores y los directivos y decidí dar un paso al costado”, sentenció el DT, el último en abandonar el vestuario del Mario Alberto Kempes. Corto y conciso, Coudet canceló la conferencia de prensa habitual post partido y comunicó la noticia que ya se veía venir.

Es que el futbol generalmente se ríe en la cara de la “lógica” y no entiende de “justicia”. El ciclo del Chacho merecía una coronación a modo de despedida y la gran mayoría de los hinchas reconocerán con cariño su trabajo aún sin la tan ansiada vuelta olímpica. Y eso es justamente lo que más le duele al entrenador.

“Me voy dejando todo. Me duele en el alma no haber podido darle un título al hincha”, expresó un visiblemente perturbado Coudet ante los micrófonos tras el insólito 3-4 ante River en el partido decisivo.

“Necesito estar un poco con mi familia. Me voy agradecido con todos los jugadores que pasaron por estos dos años. Tienen que seguir. Uno como hincha quiere que Central salga campeón”, aseguró el DT.

¿Y el partido? “Es realmente difícil hacer un análisis en estos momentos. Dimos lo mejor y no alcanzó. Tuvimos para liquidarlo y no lo pudimos hacer. Estoy muy dolido, sobre todo por no haber podido darle un título a la gente”, insistió el Chacho.

Y enseguida añadió: “Hicimos un gran partido, le metimos tres goles a River. A veces se hace imposible de entender porque este club no liga. Después podemos hablar de aciertos y errores. Realmente es una frustración y uno no encuentra una explicación”.

¿Y el arbitraje de Loustau? “Yo no le quiero echar culpa a nadie. Seguimos diciendo que nos gustaría estar en igualdad de condiciones. Si fue penal el de Alario, también el de Ponzio sobre Teo”, opinó el técnico.

Así, con la cabeza en alto pero con la tristeza lógica de no haber podido coronar dos años de trabajo donde Central logró ser protagonista, Eduardo Coudet anunció su renuncia.

Leo Fernández se hace cargo

Leonardo Fernández dirigirá el domingo a la primera ante Belgrano, a las 17 en Córdoba, en la última fecha del torneo que se jugará este año. El entrenador estará hoy al frente de la práctica cuando los futbolistas vuelvan a entrenar esta tarde desde las 15.30 en el predio de Arroyo Seco.

El director técnico fue anoticiado por los dirigentes en los primeros minutos del día de hoy mientras regresaba a la ciudad de Rosario luego de presenciar la final.

La idea de los dirigentes es que el técnico dirija el domingo y a partir del año próximo vuelva a hacerse cargo de la reserva. Si bien es muy prematuro algunos directivos piensan a contactarse con Diego Cocca, hoy en Millonarios de Colombia, para ofrecerle el cargo. Como una segunda opción aparece Sebastián Méndez, recientemente desvinculado de Godoy Cruz de Mendoza.