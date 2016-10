Coudet: “Esta derrota es un golpe muy duro para el plantel y para mí”

Dolido, triste y sin encontrar explicaciones. Así se lo vio a Eduardo Coudet en la conferencia de prensa tras la derrota en el Clásico de ayer. Demoró más de la cuenta en llegar al recinto. Es que se quedó charlando con los jugadores, dirigentes y sus colaboradores en el vestuario. “Es un golpe muy duro para el plantel y para mí, pero tenemos que levantarnos”, fue una de las primeras frases que esgrimió el entrenador de Rosario Central.

Más tarde, a modo de desahogo y como si se tratara de buscar una explicación en el ida y vuelta con la prensa, comentó: “El partido que se dio es el que yo había leído y el que preparé en la semana”. Y luego sentenció: “Me parece que fuimos los únicos que propusimos, pero es difícil hacer un análisis cuando se te va un partido de la manera que se te fue”.

Coudet no sabía hasta ayer de derrotas como técnico frente al Clásico rival. Por eso y por la forma en la cual se dio la derrota, era lógico que el entrenador denote tristeza y sus dichos fueran pensados antes de responder las inquietudes de los muchos periodistas que se quedaron más de una hora y media de terminado el encuentro esperando su análisis.

“Se sabe lo que significa este partido para nosotros. Pero en el fútbol hablar de justicia y de suerte es muy complejo”, comentó más tarde.

Y luego añadió: “Cuando no tenés la cuota de suerte que tenés que tener, se hace difícil a veces”.

—Se vio a un equipo protagonista más allá de que jugó de mayor a menor.

—Tratamos de ir a buscar en todo momento ante un rival que salió a no jugar, no nos servía el empate. Si debía haber un ganador, tendríamos que haber sido nosotros. Lamentablemente nos quedamos con este golpe tan duro para mí y para el plantel.

—¿Cuánto extrañaron a Montoya, Musto y Lo Celso?

—Mucho, son fundamentales. Y muchos piden a Lo Celso y a Montoya para la selección, así que imaginate.

—¿En qué aspecto pensás que tenés que hacer mayor hincapié de cara al compromiso contra Boca?

—Tenemos que trabajar en todo sentido. Espero poder tener a disposición a casi todos para los compromisos que tengamos en adelante. Pero está claro que lo más importante que se viene es en Córdoba.

El Chacho se puso un límite

“Como cuerpo técnico nos jugamos mucho en el partido contra Boca”. La frase pertenece al entrenador canalla y la dijo en conferencia de prensa. Pero no fue una declaración al pasar.

Eduardo Coudet se puso un plazo y no sólo es lo que dijo ante la prensa; sino que también lo manifestó en una charla que mantuvo con un puñado de dirigentes que se acercaron hasta el vestuario como sucede luego de cada partido.

Si Central no avanza a semifinales de Copa Argentina el entrenador tiene pensado dar un paso al costado. ¿Será así? La verdad estará el miércoles 2 en Córdoba.

“Una forma amarreta”

“Intentamos siempre. Pero esta vez no nos salió bien. Nos quedamos con nuestra actitud de jugar estos partidos. Lo jugamos de forma correcta”. Marco Ruben analizó de esta manera lo que hizo el equipo ayer en el Clásico. Y más adelante comentó: “Hoy tuvieron suerte. Cada vez que vinieron al Gigante esperaron atrás. Una forma amarreta de jugar al fútbol, pero hoy (por ayer) le salió bien y no hay que decirles nada”. Más tarde, al ser consultado sobre quién fue la figura del partido, el capitán auriazul sentenció: “El arquero fue la clave. Por él no pudimos abrir el partido”. Y para finalizar, declaró: “Estos partidos son terribles si se pierde. Pero tenemos que dar vuelta la página y pensar en Boca”.

Descanso para pensar

El plantel de Rosario Central comenzará a trabajar mañana de cara al encuentro del fin de semana que viene frente a Huracán en el Tomás Adolfo Ducó. Y más allá que aún es apresurado realizar especulaciones con respecto a qué equipo podría poner el Chacho ante el Globo sí se sabe que se inclinará por un mix. Es que el 2 jugará con Boca por la Copa.

Operan a Pinola

Esta mañana, en el Sanatorio Mapaci, será intervenido quirúrgicamente Javier Pinola de la fractura incompleta en la tibia derecha, centímetros más arriba de la primera lesión.