Coudet: “El objetivo primordial nuestro es el partido del miércoles”

Como es habitual, Chacho Coudet realizó la conferencia previa al encuentro del fin de semana y esta vez sus palabras no fueron tan convencionales como en otras. El técnico canalla, a pesar de que su equipo mañana recibirá a Olimpo por el torneo local, no dudó en afirmar que la semifinal frente a Belgrano por Copa Argentina es el partido más importante.

“El objetivo primordial nuestro es el partido del miércoles. No hay que dejar de lado que nadie tiene el lugar asegurado”, dijo el Chacho.

Además, el entrenador canalla confirmó al Ruso Rodríguez como titular en el arco para recibir al elenco bahiense mañana, a partir de las 20 con arbitraje de Héctor Paletta, y que Damián Musto será uno de los concentrados.

“El Ruso Rodríguez va a jugar de arranque. Necesitamos que Damián Musto sume minutos. Mañana (por hoy) voy a definir el equipo”, esgrimió el Chacho.

Y agregó: “Me pone contento que se haya recuperado. Después empieza a ser uno más y tengo que evaluar quien está mejor para jugar. Damián (Musto) hizo práctica de fútbol y seguramente va a estar dentro de los 18”.

En cuanto al once inicial para recibir a Olimpo mañana, Coudet tiene decidido elegir a: Diego Rodríguez; Víctor Salazar, Esteban Burgos, Hernán Menosse y Jonás Aguirre; Gustavo Colman, Pedro Ojeda y Washington Camacho; Leonel Rivas; Fabián Bordagaray y Germán Herrera.

“Los jugadores saben que se juegan volver a estar el próximo partido. El que juega con Olimpo no está fuera de Belgrano. La evaluación de los jugadores es cada semana y lo saben”, confesó el DT. Para luego hablar de las cualidades del elenco que conduce Cristian Díaz, rival de mañana del Canalla.

“Es un equipo que intenta jugar bien al fútbol. Nosotros tenemos que saber que tenemos la misma responsabilidad de ganar”.

Luego el Chacho respondió sus sensaciones sobre la designación de Leonardo Madelón al frente de Belgrano, el escollo auriazul para llegar por tercera vez con consecutiva a la final de la Copa Argentina.

“Puede cambiar el sistema de ellos por el entrenador, pero las características de los jugadores no cambian”, expresó el Chacho.

Por último, Coudet se refirió a la situación de Teo Gutiérrez, quien estará ausente en las dos próximas fechas del torneo local.

“Venía viendo mucho mejor a Teo, por eso le tocó estar. Se esforzó para estar y se nota, es un jugador de jerarquía. El está en condiciones de jugar el miércoles como todos los demás jugadores”, manifestó el entrenador auriazul.

Plateas ante Olimpo

Durante hoy y mañana los socios y no socios de Central podrán adquirir plateas para el duelo frente a Olimpo en el Gigante de Arroyito, como ocurrió en las anteriores fechas en las cuales el Canalla jugó como local.

La venta para la jornada de hoy será en el estadio de 10 a 18 y mañana en el Cruce Alberdi de 11 a 17.

Los valores de las localidades son los siguientes: socios 250 pesos, no socios 450 pesos, jubilados, pensionados y damas no socios 350 pesos, menores no socios 310 pesos y preferencial socio 500 pesos.

A Teo le dieron dos fechas

Teo Gutiérrez deberá purgar apenas dos fechas por la expulsión que recibió en el partido ante Boca, confirmó ayer el tribunal de disciplina. Tirando por tierra la versión que serían tres las jornadas ausentes del delantero.

El colombiano anotó el empate canalla en la Bombonera y salió a festejar cruzando su mano derecha en el pecho en clara señal de su amor que tiene por River. Luego de un tumulto en donde recibió agresiones varias por algunos jugadores xeneizes el árbitro Darío Herrera expulsó al delantero auriazul y a Ricardo Centurión (le dieron una fecha).

Tal fue la magnitud de los gestos de Teo que inclusive la justicia citó al atacante por “incitar a la violencia” por intermedio de un fiscal y también fue blanco de una denuncia realizada por un abogado de Buenos Aires.

De esta manera, el Chacho Coudet no tendrá disponible al colombiano durante las dos próximas fechas: Olimpo en el Gigante y Unión en Santa Fe.

Expendio de localidades para la Copa Argentina

La organización de la Copa Argentina dio a conocer cómo será la venta de entradas para el encuentro de semifinales entre Central y Belgrano del próximo miércoles en Formosa.

El expendio se desarrollará en las boleterías del Gigante de Arroyito. El lunes, de 10 a 18, será únicamente para los socios; mientras que el martes, en el mismo horario, la venta será para todos. El costo de las mismas será de 250 pesos las populares y 400 las plateas.

En tanto, la dirigencia puso a disposición pasajes en avión, cuyo valor es de 7.700 pesos, que incluye el traslado a Formosa y la entrada. La venta es exclusivamente en la subsede Cruce Alberdi de calle Catamarca 3538 en el horario de 10 a 20.

Otra opción, solamente para los socios, será el traslado en colectivo, cuyo valor es de 1.500 pesos, en el cual también incluye la entrada y también se expenden en la subsede Cruce Alberdi, pero de 10 a 18.