Coudet descartó a Teo para visitar a Vélez

Rosario Central practicó por la mañana en Arroyo Seco y tras la misma Eduardo Coudet habló con la prensa y si bien no confirmó el equipo si dejó en claro que Teo Gutiérrez no será de la partida a raíz de la molestia muscular que arrastra y que ya le impidió formar parte de su selección en la doble fecha de Eliminatorias.

“Teo no concentra. Él tiene la intención de viajar para acompañar al grupo, pero no está en los planes, queremos que siga recuperándose”, dijo el entrenador que además agregó que “el equipo lo vamos a definir mañana”.

Con relación a ello, ayer Coudet había parado a Sebastián Sosa; Salazar, Esteban Burgos, Marco Torsiglieri, Cristian Villagra; Walter Montoya, Damián Musto, José Luis Fernández; Giovanni Lo Celso; Herrera, Ruben.

De ser este el once, Germán Herrera (la otra alternativa podría ser Fabián Bordagaray) por Teo y Víctor Salazar (quien cumplió la fecha de suspensión) por Paulo Ferrari serían los dos cambios con relación al debut ante Defensa y Justicia.

¿Se acerca Dylan Gissi?

En tanto en las últimas horas se conoció el interés del canalla por el ex Olimpo Dylan Gissi que actúa en el fútbol francés. El defensor suizo de origen argentino se encuentra el Montpellier Hérault Sport Club de la Ligue 1, aunque lo hace en el equipo reserva. Al respecto el entrenador comentó que “Dylan Gissi es un jugador que hemos anotado pero no está cerrado. Central pide unos días más para ver si se puede cerrar”. Y agregó: “La negociación está avanzada, pero no se cuanto. La intención es sumarlo y ya pasa por los directivos eso”.

Noticia relacionada:

Comentarios