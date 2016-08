Coudet, con toda la atención en Ruben

Se mantiene el interrogante. Marco Ruben volvió a entrenar ayer en forma diferenciada. Y su presencia para el partido de mañana por Copa Argentina sigue en duda. Es que el delantero no se repuso aún de la fuerte molestia que padece en la cadera. Y aunque Eduardo Coudet y los suyos son optimistas respecto de la recuperación del goleador, no hay certeza de que pueda ser titular en el duelo de mañana ante Atlético de Rafaela en el estadio 15 de Abril de Unión de Santa Fe.

De todos modos, la presencia o no de Ruben ante La Crema no sería la única incógnita a resolver por el DT. Por ejemplo, otro que ayer entrenó en forma diferenciada fue Giovani Lo Celso, quien sufrió un fuerte golpe jugando el sábado ante Defensa y Justicia.

Por lo tanto, antes de decidir quiénes estarán desde el arranque en cancha de Unión, el Chacho evaluará recién hoy a sus jugadores. Y lo hará en el entrenamiento que se llevará a cabo por la mañana en Arroyo Seco.

Con este panorama, pensando en el compromiso de mañana, es imposible adelantar un equipo tentativo de Central.

De todos modos, entre las certezas que se pueden entregar, el técnico auriazul dispondrá de 18 futbolistas profesionales: los arqueros Sebastián Sosa y Jeremías Ledesma; los defensores Marco Torsiglieri, Esteban Burgos, Hernán Menosse, Paulo Ferrari, Cristian Villagra y Víctor Salazar; los volantes Walter Montoya, Damián Musto, José Luis Fernández, Lo Celso, Jonás Aguirre, Mauricio Martínez y Gustavo Colman; y los delanteros Germán Herrera (se recuperó de una distensión muscular), Fabián Bordagaray (fue presentado ayer), Ruben y los juveniles Maximiliano Lovera y Agustín Coscia. En la nómina, no aparecen los nombres de Teo Gutiérrez (ya está con su selección en Colombia), ni el juvenil Ezequiel Rodríguez. Y tampoco Washington Camacho, que no estuvo el sábado ya que se repone de una distensión muscular.

Tras el ensayo matinal, los futbolistas citados por Coudet almorzarán en el country. Y luego de descansar en el hotel del predio viajarán en micro hacia la ciudad de Santa Fe, donde está previsto el arribo para la hora de la cena.

Entradas para la Copa

Hoy continuará la venta de entradas para el partido de Copa Argentina que se jugará mañana desde las 19.30 en cancha de Unión de Santa Fe, entre Central y Atlético de Rafaela. Como sucedió ayer, el expendio se desarrollará en las boleterías del Gigante de Arroyito, en el horario de 10 a 18. Y esta será la última chance que tendrán los hinchas auriazules de adquirir localidades. Es que la organización confirmó ayer que mañana en cancha del Tatengue no habrá venta de entradas de ningún tipo, y para ninguna de las dos parcialidades. Las populares cuestan 150 pesos y las plateas 300. Y en esta venta, no hay prioridad para los socios auriazules.

El Ruso se suma el jueves

Los dirigentes aguardan entre hoy y mañana la llegada de Diego Rodríguez. Una vez en Rosario, el Ruso tendrá que someterse a la revisión médica, y luego firmar su contrato a préstamo. De todos modos, el arquero no estará habilitado para jugar por Copa Argentina debido a que Independiente, club dueño de su pase, está inhibido en AFA.

Por lo tanto, entrenaría desde el jueves.

Preparado para el desafío

“Faltando pocos días para el inicio del torneo se dio esta oportunidad y estoy muy contento de haberla aprovechado”, dijo Fabián Bordagaray sobre su llegada en el cierre del libro de pases. “Vengo con las mejores expectativas: tratar de pelear alto como lo hace siempre este club”, declaró el ex Defensa y Justicia, que ayer rubricó su contrato por los próximos tres años con la entidad de Arroyito.

Bordagaray, que tiene 29 años y fue presentado ayer tras la práctica, no pudo estar en el primer encuentro del torneo. Pero contó sus sensaciones del empate ante el Halcón, su ex equipo. “Vi el partido en la tribuna y me gustó mucho el equipo; ojalá que pueda entregar lo mío”.

Más tarde, Bordagaray habló de lo que significa para él compartir plantel junto a delanteros de la talla de Marco Ruben y Teo Gutiérrez. “Me sirve muchísimo entrenar y jugar a la par de futbolistas como Teo y Marco; voy a tratar de aprovechar cada oportunidad que tenga al máximo, y me imagino que entre todos tendremos una competencia muy linda y sana”, señaló el ex River y San Lorenzo, entre otros equipos.

Luego, Bordagaray se refirió a la posibilidad de debutar en el partido de mañana, cuando los auriazules busquen ante Atlético de Rafaela su pasaje a los octavos de final de la Copa Argentina. “Es cierto que recién llego, pero en Defensa venía jugando, así que si me necesitan para jugar ahora, estoy listo”, apuntó el goleador. Y añadió: “Si me toca jugar el miércoles (por mañana), bienvenido sea; y de darse así, ojalá pueda arrancar con el pie derecho”.

Por último, Bordagaray habló de las distintas posiciones ofensivas que puede ocupar en el equipo de Coudet. “He escuchado que el Chacho dijo que puedo jugar como centrodelantero, por afuera y también de volante; así que, donde el equipo me necesite ahí estaré”, concluyó.

