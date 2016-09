Coudet arma una defensa nueva

La derrota del domingo pasado ante Vélez dejó importantes secuelas. Es que los errores defensivos, individuales y colectivos fueron muy gruesos. Por esta razón, y pensando en el juego de este sábado en el Gigante ante Patronato de Paraná, Eduardo Coudet hizo cirugía mayor en la última línea. Y los mayores damnificados fueron los integrantes de la dupla central: Germán Burgos y Marco Torsiglieri. Víctor Salazar, en tanto, era baja segura porque será sancionado.

De los cuatro que fueron titulares en Liniers, sólo hubo un sobreviviente: Cristian Villagra. Aunque el Chacho lo probó como marcador central junto a Hernán Menosse, quien debutaría oficialmente ante los paranaenses. Mientras que en los laterales estuvieron Paulo Ferrari y Jonás Aguirre.

A estas tres modificaciones nominales en defensa se agregaría una más: en ataque, el recuperado Teófilo Gutiérrez desplazará al banco a Germán Herrera.

De confirmarse las modificaciones que el entrenador canalla probó en el entrenamiento de ayer por la tarde en Arroyo Seco, el once para jugar este sábado ante Patronato en el Gigante sería: Sebastián Sosa; Ferrari, Villagra, Menosse y Aguirre; Walter Montoya, Damián Musto y José Luis Fernández; Giovani Lo Celso; Teo Gutiérrez y Marco Ruben.

Los ingresos a la alineación principal de Ferrari y Teo Gutiérrez eran prácticamente una fija. Diferente caso es el de la salida de Burgos y Torsiglieri, que tiene otro tipo de connotaciones. Sin dudas, está ligada al flojo desempeño de ambos en el partido del domingo pasado ante Vélez.

De todos modos, el Chacho no confirmó aún el equipo para jugar ante los paranaenses este sábado en Arroyito. Y esta tarde habrá un nuevo ensayo, por la tarde, en Arroyo Seco.

“A nadie le gusta perder y jugar mal”

A los 34 años, y tras recuperarse de una seria lesión en el tendón de Aquiles derecho sufrida a fines de 2014, Paulo Ferrari busca recuperar un lugar en el primer equipo. Y todo indica que este sábado tendrá una chance de hacerlo. Es que con Víctor Salazar suspendido, el Loncho es número puesto para ser titular ante Patronato en el Gigante.

—¿Cómo están en lo anímico tras la derrota con Vélez?

—Dolidos. A nadie le gusta perder, y menos sin jugar bien. Tenemos que corregir las cosas que estamos haciendo mal. Y esta que se viene, de local, es una linda posibilidad para volver a ganar, volver jugar bien y no perder más puntos.

—¿Qué hay que corregir?

—Las críticas generales se hacen puertas adentro. En lo personal, es difícil hablar porque no me tocó jugar. Pero hay que tratar de recuperar lo que hicimos el año pasado y en el primer partido con Defensa: ser un equipo agresivo, que no te deja respirar, que te presiona en todos lados, que es sólido. Todo eso se tiene que trabajar como equipo.

—¿Creés que es una exageración que se focalice tanto en los errores defensivos?

—Sí. Todos los que estamos en el fútbol sabemos que para defender bien hay que defender como equipo. Obviamente cuando un partido sale mal y se pierde, se buscan uno o dos culpables. Y se marca que el gol vino por acá y que tuvo la culpa tal o cual jugador. Eso es normal, y nosotros sabemos que es así. Pero como equipo tenemos bien en claro que para defender tenemos que hacerlo los once. Por algo los buenos equipos juegan todos agrupados, defienden todos y atacan todos. Sabemos que cuando se pierde, y cuando nos hacen goles, siempre se buscan culpables. Estuviste involucrado en un gol, te desbordaron o te cabecearon, y se hace foco en eso.

—¿Se siente que caen sobre el equipo más críticas que de costumbre?

—Sí, pero son cosas que han pasado siempre. Nosotros tenemos que saber que es así. Cuando se juega bien se produce un debate bueno, cuando se juega mal se produce un debate malo. Pero la única realidad es cuando entramos a la cancha, ahí tenemos 90 minutos para volver a jugar como nosotros queremos. En el único lugar que hay que hablar es dentro de la cancha.

—En cuanto a la necesidad de ganar, ¿puede que haya un clima diferente al habitual en las tribunas del Gigante?

—No, para nada. No creo. La gente de Central lo ha demostrado infinidad de veces, ha apoyado en momentos muy difíciles.

El problema en el Aquiles

Paulo Ferrari se rompió el tendón de Aquiles derecho el 6 de diciembre de 2014 jugando ante Banfield. Desde entonces, en más de 20 meses, Ferrari sólo disputó 11 partidos en primera división (NdR: fue titular en 7).

De ellos, 8 fueron por el torneo local: 1 en octubre de 2015 (frente a Argentinos) y los 7 restantes durante este 2016 (Independiente, Vélez, Gimnasia de La Plata, Arsenal, Quilmes, Belgrano y Defensa y Justicia).

Además, participó en la final de la Copa Argentina 2015 ante Boca en Córdoba, ingresando para jugar el complemento en lugar de Cristian Villagra. Y en 2 cotejos de Libertadores: fue titular ante Nacional de Uruguay e ingresó desde el banco frente a River de Uruguay.

Temas canallas

Entradas para Salta. Las localidades para el partido de Copa Argentina ante Deportivo Morón se podrán comprar únicamente el día lunes. Para ese cotejo, que se disputará el próximo martes en Salta, se venderán sólo generales a un valor de 160 pesos cada una. El expendio se llevará a cabo el lunes en las boleterías habilitadas del Cruce Alberdi, de 11 a 18. El remanente de localidades podrá ser adquirido en Salta, en lugar y horario a confirmar, el mismo día del encuentro.

Descargo por el Chelito. En las últimas horas, los representantes de César Delgado apelaron la sanción que recibió de parte de Conmebol el jugador por doping positivo en un partido de Copa Libertadores. Tras solicitar a Conmebol una ampliación de la primera notificación recibida al respecto de la sanción, que es de un año, los representantes del Chelito enviaron un escrito al tribunal. Entre los argumentos presentados, en el intento por reducir la sanción a Delgado, sus defensores hablan de una presunta negligencia del cuerpo médico auriazul. Y también anexaron un informe sobre la patología que padece el Chelito, que provocó la ingesta de OxaB12, medicamento que contiene sustancias prohibidas en el reglamento de doping de Conmebol. El Tribunal definirá en los próximos días.

Comentarios