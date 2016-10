Cortocircuito provocó baja en el gabinete municipal

Con la renuncia de Claudio “Choco” Díaz a su cargo de subsecretario de Gobierno municipal el lunes pasado, se abrió un nuevo capítulo en las ya reincidentes contraposiciones dentro del Frente Progresista de la ciudad. En esta ocasión, el ex funcionario radical (del sector interno MAR) expresó ayer públicamente que la decisión de su retiro se debió a que se sentía “un inútil” y que en muy pocas ocasiones habló con Gustavo Leone, secretario del área.

“Casi no lo conozco, hablé muy pocas veces con él” (refiriéndose a Leone), fueron algunas de las frases que esbozó Díaz al ser consultado por las causas de su renuncia. No obstante, aclaró que con Fein siempre mantuvo “buen diálogo” pero insistió con que el secretario de Gobierno tiene una manera de trabajar diferente a la que él considera apropiada y que casi no lo conoce”.

Fuentes de la UCR señalaron a El Ciudadano que, “en teoría, secretario y subsecretario deberían trabajar en conjunto y sin embargo Díaz se enteraba de las acciones que llevaba a cabo Leone ya sea por terceros o por los mismos medios de comunicación”.

Cabe remarcar que Díaz es parte del Movimiento de Acción Radical (MAR), uno de los tres sectores de la UCR santafesina, el cual a su vez forma parte del Frente Progresista y, en el ámbito municipal, el cargo en el cual se desempeñaba fue el resultado de la distribución de secretarías, subsecretarías y otras áreas de gobierno dentro del acuerdo planteado –previamente a que Fein ganara la intendencia– en el marco de la coalición entre socialistas, radicales e integrantes del ARI.

Si bien Díaz no cubrió su salida con excusas, lo que mostró los cortocircuitos que subsisten en la alianza gobernante en Rosario, aseguró que tanto Fein como el secretario General Pablo Javkin como primera medida no se la aceptaron.

Ante la decisión indeclinable de Díaz, Javkin le ofreció que siguiera en otra área municipal, propuesta que rechazó.

En las próximas horas el MAR deberá decidir si designa a otro funcionario. Hoy habrá reuniones en ese sentido que darán continuidad a las conversaciones de las últimas horas de las que también participó el concejal del sector Martín Rosúa.

Los dirigentes del espacio aclararon que sólo reemplazarán a Díaz con otro nombre del sector si se modifican las cosas.

Las mismas fuentes consultadas por este medio remarcaron que en caso de que el puesto sea ocupado por alguien que no pertenezca al socialismo dentro del Frente, “las condiciones de trabajo deberán dar un giro de 180 grados, en especial con respecto a la comunicación entre las partes y el trabajo deberá hacerse en conjunto”.