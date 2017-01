Cortéz la rompió en las victorias de Fuerza Regia en México

Fuerza Regia de Monterrey extiende su impresionante racha en la Liga Profesional de México y cada vez es mayor el aporte del base rosarino Cristian Cortés, quien fue titular en el nuevo triunfo ante Toros de Nuevo Laredo por 92 a 59 con 17 puntos, 4 rebotes, 6 asistencias y 2 recuperos con altísimos porcentajes. Fuerza Regia lidera con 27 victoria y 1 derrota y se prepara para la Liga de las Américas. Fuerza Regia venía de ganar 86 a 73 con 14 de Cortés.

Mientras tanto, en España Granada perdió en casa ante Alcazar por 91 a 66 y se quedó sin la cima en la Liga Leb Plata de España. El rosarino Alejandro Bortolussi terminó con 9 tantos y 3 rebotes en el perdedor. Igual, Granada tendrá rápida revancha porque afrontará el sábado la final de Copa ante Alicante.

Mientras, en la misma divisional el Zornotza de Juan Martín Orellano cayó en casa 64 a 60 ante Navarra. El ex Provincial finalizó su faena con 4 puntos, 4 rebotes, 3 asistencias y 1 recupero.

En la B nacional italiana, Nicolás Morici aportó 6 puntos y 6 rebotes para Catanzaro en el triunfo como visitante frente a ASD Luiss de Roma por 92 a 91.

En tanto, en la C Oro de Italia, Calligaris Corno di Rosazzo cayó en casa ante Arzignano por 75 a 66. En el perdedor anotó 6 puntos el interno Matías Príncipe.

Por su parte, en Ecuador Portoviejo derrotó 83 a 65 a Iccan en la cuarta final de la Liga de Ecuador y se consagró campeón al ganar 3 a 1 la serie. El punto final fue polémico, con arbitraje que favoreció al local y el DT rosarino de la visita, Juan José Pidal, se fue expulsado. Además, se rompieron dos tableros en un juego accidentado.

Además, el Deportivo Valdivia de los entrenadores Manuel Córdoba y Guillermo Maurino, venció el domingo a Las Ánimas por 83 a 81 y se puso 2 a 0 en los playoffs de la Liga Nacional de Chile. En el primer juego habían ganado por 94 a 89 en tiempo extra.

En la Liga de Uruguay, Unión Atlética perdió ante Goes por 87 a 63 y sigue luchando por la permanencia. Los 13 puntos y 3 rebotes de Omar Cantón no pudieron evitar la derrota. Actualmente Unión Atlética está en la cuarta ubicación de la zona permanencia.

A cuatro días del regreso a la acción

El próximo viernes, si las inclemencias del clima lo permiten, retornará la acción de la Liga Provincial de Mayores Copa Santa Fe, y desde ayer se reanudaron las actividades de la Federación Santafesina tras el receso.

De esta manera, se concretarán en las próximas horas los anunciados pases de Pablo Mécoli a El Tala y de Joaquín Cingolani a Talleres de Villa Gobernador Gálvez.

Los equipos están en la puesta a punto para volver al rectángulo y no sólo llevan semanas de entrenamientos sino que disputaron amistosos.

En algunos de esos juegos, Atlético San Jorge doblegó a Sport Cañadense 82 a 74 como visitante con 24 de Brian Najnudel, mientras que Mauro Simonutti anotó 23 en el local. Además, Brown de San Vicente (Priotti y Morero 21) perdió en casa ante Atlético Rafaela por 91 a 78 (Fior 23) y Atalaya doblegó a Temperley 55 a 53. También chocaron Colón de Santa Fe ante Ceci de Gálvez, aunque no llevaron marcador. Anoche Sanjustino (Torneo Federal) le ganó a Gimnasia de Santa Fe.

Los partidos de la sexta fecha, que se abrirá el viernes, serán: Adeo de Cañada de Gómez vs. Atlético San Jorge, Colón de San Justo vs. El Tala de Rosario, Atlético de Rafaela vs. San Lorenzo de Tostado, Gimnasia de Santa Fe vs. Atalaya de Rosario (zona A), Colón de Santa Fe vs. Firmat Football, Brown de San Vicente vs. Talleres de Villa Gobernador Gálvez, Sportivo Suardi vs. Cacu de Ceres, Temperley de Rosario vs. Atlético Sastre (zona B), Sportsmen Unidos de Rosario vs. 9 de Julio de Rafaela, Unión San Guillermo vs. Ceci de Gálvez, Racing San Cristóbal vs. Rivadavia Juniors de Santa Fe y Santa Paula de Gálvez vs. Sport Cañadense (zona C).

Novedades locales

Claudio Sánchez se transformó en el nuevo entrenador de Puerto San Martín para la A1 rosarina en reemplazo de Hernán Corte, mientras que Mariano Allegranza jugará en Estudiantil, el escolta Diego Abaca es el refuerzo de Tiro Suizo para la B. Por su parte, Iván Cardona dejará Regatas para convertirse en jugador de Campaña de Carcarañá.

Rivero al Federal

El escolta rosarino Franco Rivero retornará a la actividad en el básquet nacional, ya que fichó en Unión de Mar del Plata del Torneo Federal. Rivero, de buena trayectoria en Rosario y en la tercera categoría argentina, estaba radicado en Mar del Plata y sin jugar de manera profesional, pero Unión lo pudo convencer.

Campus en Temperley

Temperley organiza nuevamente su campus de perfeccionamiento y reclutamiento dedicado a chicos y chicas de 11 a 18 años. Se llevará a cabo los días 24 y 25 de enero y el costo será de 150 pesos, que incluye la remera del evento. Inscripción en informes en la dirección de correo campuscat2017@outlook.com. Habrá trabajos en técnica individual ofensiva y defensiva, charlas de reglamento, de kinesiología, de psicología deportiva y nutrición.

América llama a los Sub 19

El próximo lunes 23 desde las 18, Sportivo América probará jugadores Sub 19 para sumar a su plantel de divisiones menores y primera. El Verde renovó aspiraciones y buscará el ascenso al nivel A2 en la categoría mayor, mientras que desea mantener el protagonismo de sus divisiones menores y apuntalar a la divisional Sub 19. Buena chance para sumarse.

Perfeccionan en Atalaya

Atalaya organiza dos campus que contarán con su cuerpo técnico y entrenadores invitados. Del 27 al 29 de enero será el turno de las chicas y los días 2 y 3 de febrero de los varones. Para inscribirse al campus femenino, www.facebook.com/campusfemeninoatalaya. Para inscribirse al campus masculino llamar a la secretaría del club al 0341-4823463 o acercarse a la oficina de Juan Manuel de Rosas 2552.

Dos buenas propuestas

Sportivo Federal presentó una gran propuesta para el mes de marzo. Los rojiblancos serán sede del campus de tecnificación y reclutamiento de Peñarol de Mar del Plata. La cita será los días 3, 4 y 5 de marzo y para mayor información se pueden comunicar al 3413278784. Además, los días 23, 25 y 26 de enero Ben Hur brindará entrenamientos gratuitos para iniciarse en básquet y perfeccionarse. Desde U13 en adelante. Para informes comunicarse al 3415050911.