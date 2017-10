Corral Papers: Pereira, candidato a concejal de Cambiemos, acusó “campaña K”

El municipio santafesino se defendió de la denuncia de desvío de fondos públicos para la campaña de Cambiemos, revelada el lunes a través del informe “Corral Papers”, y acusó al kirchnerismo de haber montado “una operación de prensa” para desprestigiar a Carlos Pereira, secretario general de la Municipalidad y candidato a concejal por la lista que apoya el intendente José Corral.

“Son manotazos de ahogado”, cuestionó Corral, a la vez que vinculó la difusión de la investigación con la campaña electoral. Los documentos –cuya primera parte fueron divulgados el lunes en internet– dan cuenta del reparto irregular de recursos del programa Iniciativas Comunitarias a entidades y asociaciones vinculadas políticamente al radicalismo santafesino.

Pereira coincidió con su jefe político: “Todo tiene que ver con una campaña propia de las elecciones”. El primer candidato a concejal de Cambiemos dijo además que los recursos del programa Iniciativas Comunitarias no son una dádiva: “No es un plan social, no es darle plata a la gente para que no trabaje; es una política social del municipio para darles oportunidades laborales a la gente y lo venimos haciendo desde el primer día de gestión”.

“No le regalamos plata a la gente”, señaló Pereira. “Queremos capacitarla e insertarla en el mercado laboral. Cientos de personas han conseguido una oportunidad de trabajo. Con las cooperativas de trabajo hemos realizado 180 cuadras de pavimento articulado. No lo hizo el municipio, ni empresas privadas, sino las cooperativas de trabajo”, agregó.

Pereira explicó que en los seis años que lleva Corral al frente del municipio se hicieron en la ciudad de Santa Fe 10 mil conexiones de agua potable de las cuales el 75% fueron hechas por cooperativas de trabajo financiadas a través de ese programa. “Todas las tareas de cuneteado en la ciudad se realizan por cooperativas de trabajo”, agregó el funcionario. “Lo que nos interesa es que la gente trabaje. Quienes no trabajan no tienen lugar y quienes trabajan tienen lugar”, abundó.

Según Pereira, el Ejecutivo municipal no elige por color político a qué cooperativa va a favorecer: “Hay algunas vinculadas a la Corriente Clasista y Combativa, que vive haciendo piquetes frente al municipio. La que más obras hizo de agua potable en la ciudad fue el Frente Transversal, que son sectores internos del kirchnerismo. Hay iglesias, asociaciones, vecinales…. Me parece que hay una visión medio distorsionada, producto de la campaña política y no es casualidad que todo esto esté saliendo unos días antes de las elecciones”.

El lunes se publicó la primera parte de la investigación “Corral Papers”, una masiva filtración de documentos públicos que dan cuenta del manejo de recursos por parte de la secretaría de Desarrollo Social de Santa Fe, a cargo de Carlos Medrano. Sólo en los primeros ocho meses de este año, el programa Iniciativas Comunitarias ejecutó un presupuesto superior a los 72 millones de pesos.

Denuncia penal

El concejal justicialista Juan Cesoni presentó una denuncia penal por desvío de fondos por parte del municipio. La presentación del edil opositor es para que la Justicia investigue el financiamiento de punteros políticos y estructuras militantes territoriales con recursos de la secretaría de Desarrollo Social de la ciudad de Santa Fe. La denuncia fue radicada el último viernes a raíz de la publicación del informe “Las cajas negras de Corral”; a partir de la información volcada en corralpapers.com Cesoni ampliará su denuncia.