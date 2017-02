Copa Santa Fe: Temperley se acomoda

Temperley se impuso a Colón de Santa Fe por 92 a 76 en el duelo con el que se completó la décima fecha de la Liga Provincial Copa Santa Fe. El Negro contó con 23 puntos de Cristian Yanevich, y 17 de Pedro Ludolini y Hugo López. En el Sabalero anotó 20 Luis Verga.

Intensidad, vértigo, mucho calor, show de triples y lesiones. De todo tuvo el choque en el que Temperley dio vuelta un resultado adverso y logró un triunfo vital para acomodarse en la tabla de posiciones de la zona B con 15 puntos, en el cuarto lugar y en zona de playoffs.

La suspensión por la lluvia del viernes había dejado al Negro abajo 14-23 a resto de 48 segundos para finalizar el cuarto inicial y en la reanudación, con apenas ese ratito del segmento de apertura mostró que no iba a dejar pasar la chance de quedarse con un juego clave. Incluso sin los lesionados Seta, Lussenhoff, Bornic y Giachetti (se sumó anoche), el Negro desplegó un juego muy intenso, no le escapó al cuerpo a cuarto con el batallador Colón pero mostró ratos de efectividad absoluta, sobre todo desde la larga distancia y de la mano de Cristian Yanevich y Pedro Ludolini. Pero también fue buena conducción de Felipe Fernández y trabajo de conjunto. El 27 a 15 del segundo cuarto fue la clara muestra de lo que era el juego, con Colón errático y Temperley ganando confianza, lo que le sirvió para ir elaborando el triunfo en una noche agobiante, en la que la lluvia trajo nuevas amenazas (en apenas unos días Temperley reparó el techo) pero no pudo interrumpir el encuentro esta vez.

La undécima fecha tendrá su grueso este viernes. En la zona A, desde las 21.30 se medirán Atlético San Jorge vs. Colón de San Justo, Adeo de Cañada de Gómez vs. Atlético de Rafaela, El Tala de Rosario vs. Gimnasia de Santa Fe y San Lorenzo de Tostado vs. Atalaya de Rosario.

En el grupo B, el viernes a las 21.30 se medirán Firmat Football vs. Brown de San Vicente, Colón de Santa Fe vs. Sportivo Suardi y Talleres de Villa Gobernador Gálvez vs. Temperley de Rosario. El domingo a las 21 chocarán Cacu de Ceres ante Atlético Sastre.

En la zona C de la competencia, el viernes a las 21.30 se enfrentarán: 9 de Julio de Rafaela vs. Unión de San Guillermo, Sportsmen Unidos vs. Racing de San Cristóbal, Ceci de Gálvez vs. Santa Paula de Gálvez y Rivadavia Juniors de Santa Fe vs. Sport Cañadense.

Duelo de amigos en Sunchales

Se conocen de toda la vida, son amigos entrañables y juntos llevaron a Libertad y a los seleccionados de Rosario a lograr cosas importantes. Así como el básquet los reunió, también se ocupó de separarlos en su momento. Nicolás Giraudo eligió a Libertad de Sunchales, o Libertad lo escogió a él (para el caso es lo mismo), mientras que Lucas Gorosterrazu llevó su fina mano a Peñarol de Mar del Plata. En la noche del martes la Liga de Desarrollo (certamen que le da minutos a los jugadores menores de 23 años de los clubes de Liga Nacional A) los puso frente a frente y mantuvieron un impresionante duelo de artilleros que se cerró con victoria del Milrayitas sobre el Tigre por 91 a 76.

Nicolás Giraudo hizo 26 puntos en el perdedor, con 8 rebotes, 2 asistencias, 2 recuperos y 7 pelotas perdidas. Mientras, en el ganador Lucas Gorosterrazu convirtió 21 tantos, con 3 rebotes, 3 recuperos y 1 pelota perdida.

En Peñarol también colaboró con 4 tantos y 5 rebotes otro rosarino que de chiquito la picó en Libertad, Juan Ignacio Marcos.

Buenas tareas de los rosarinos

Hindú, Gimnasia, Viedma y Villa Ángela ganaron en los duelos del martes por el Torneo Nacional de Ascenso. Notable tarea de los rosarinos.

En el marco de una nueva fecha de la Conferencia Norte, Hindú de Resistencia le ganó a Sportivo Las Parejas por 81 a 64. En el ganador no jugó Pablo Fernández, por precaución debido a una molestia, mientras que en el equipo de Agustín Pujol anotó 18 puntos con 8 rebotes Marco Luchi y convirtió 4 tantos con 2 asistencias Mauro Tarragó.

En el otro encuentro del Norte, Villa Ángela doblegó a Tiro Federal de Morteros por 80 a 67.

En tanto, por la Conferencia Sur, Gimnasia La Plata se apoyó en 21 puntos de Lisandro Villa para derrotar a Parque Sur de Concepción del Uruguay por 90 a 71. Guido Mariani hizo 17 en el perdedor.

El otro duelo del Sur arrojó otra victoria del intratable Deportivo Viedma de Leandro Hiriart, que le ganó a Platense por 101 a 90 y ya es firme animador del grupo tras cinco triunfos seguidos.

Final armada en América

Sportivo América y Caova ganaron nuevamente en la Copa 90 Aniversario de la institución de calle Tucumán y este viernes definirán el título cuando se enfrenten a las 21.30 en el Amílcar Tamburri. A las 19.30 jugarán Estudiantil y Puerto por el tercer lugar. En la noche del martes, Caova derrotó a Puerto San Martín por 91 a 83 con buena tarea de Gastón Rojas (24), mientras que en Puerto hizo 22 Alejandro Fernández. En el duelo de cierre, América mostró su potencial al imponerse a Estudiantil por 73 a 68 con otra gran tarea de John Thomas (30 puntos) y Julián Mendia (16). Mariano Allegranza hizo 21 en el perdedor.

Asamblea

Este jueves desde las 19 se llevará a cabo una asamblea en la Asociación Rosarina, en la que se tratarán diversos temas y probablemente se conozcan los fixtures de los tornes que se iniciarán durante la primera semana de marzo.

Con alcanzó con Cantón

El “Sentimiento no desciende” y “Me verás volver” fueron las frases utilizadas por las cuentas oficiales de Unión Atlética para ponerle mesura a duro momento deportivo, ya que en la noche del martes hubo derrota ante Olimpia por 95 a 79 y no se pudo evitar el descenso.

Los 28 puntos y 12 rebotes del interno rosarino Omar Cantón redondearon una tarea descomunal pero no pudieron modificar el rumbo de la derrota de su equipo, que ahora deberá jugar la Liga de Ascenso. El rosarino tuvo tremenda campaña, pero no alcanzó para lograr el objetivo y ahora estudia dónde continuar su carrera.