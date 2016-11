Copa Santa Fe: suerte dispar para los rosarinos

El Tala y Atalaya salieron victoriosos el viernes en el inicio de la segunda fecha de la Liga Provincial Copa Santa Fe, mientras que Temperley y Sportsmen perdieron ante duros rivales. Esta noche desde las 21 Talleres de Villa Gobernador Gálvez visitará a Cacu de Ceres.

En la zona A de la competencia, El Tala se impuso como visitante a San Lorenzo en Tostado por 88 a 81 con 21 puntos de Joaquín Ríos, 18 de Santiago Cabrejas, 14 de Augusto Capra y 11 de Franco Bertonazzi y Matías Sequier. En el local anotó 23 Jorge Bravo y 20 Ariel Villalba.

Mientras, Atalaya tuvo su fiesta completa en casa y doblegó a Adeo de Cañada de Gómez por 77 a 65 con 17 puntos, 10 rebotes y 5 asistencias de Lautaro Suárez más 14 tantos y 11 recobres de Maxi Yanson. En el elenco visitante se anotó con 23 puntos Pablo Pagano.

Por este grupo, Gimnasia de Santa Fe doblegó a Colón de San Justo 76 a 72 y Atlético San Jorge derrotó como visitante a Atlético de Rafaela 78 a 69.

San Jorge y Gimnasia tienen 4 puntos, El Tala, Atalaya, Adeo, Colón 3, Atlético Rafaela y San Lorenzo 2.

En la zona B, Temperley cayó en casa en el cierre ante Brown de San Vicente por 73 a 70 con Santiago Caligaris como héroe con la bomba del final. En el ganador, que sumó su segunda victoria sobre el límite en este arranque de torneo, hizo 20 puntos Jonatan Morero y 13 Caligaris. En el local hubo 17 de Pedro Ludolini.

Además, Colón superó a Sastre 70 a 69, Firmat a Suardi 71 a 59 y esta noche se medirán Cacu con Talleres.

Brown y Colón suman 4 puntos, Temperley y Firmat 3, Talleres, Sastre y Sportivo Suardi 2, Cacu 1.

Y en el grupo C, Sportsmen estuvo cerca de dar una sorpresa en el Varni frente a Sport, pero el Celeste lo cerró mejor para ganar 89 a 86 con 21 y 8 rebotes de Lucas de la Fuente, 14 y 12 de Roberto López y 18 de Francisco Farabello. En el Verde anotó 24 con 12 rebotes Erick Topino y Diego Foradori hizo 12.

En esta zona Santa Paula de Gálvez derrotó 90 a 65 a Unión de San Guillermo y Rivadavia Juniors de Santa Fe a Ceci de Gálvez 82 a 73. Hoy jugarán Racing de San Cristóbal con 9 de Julio de Rafaela.

Sport y Santa Paula tienen 4 puntos, Rivadavia, Ceci, Sportsmen 3, Unión de San Guillermo 2, Racing y 9 de Julio 1.

El tablero

Rosarina. El básquet rosarino tuvo un viernes de mucho movimiento. En la máxima divisional, Los Rosarinos Estudiantil venció a Ciclón por 76 a 66, mientras que Unión y Progreso venció a Náutico 77 a 53. La 15ª jornada continuará mañana con Regatas ante Sportsmen y Caova con Provincial. El martes, Gimnasia con El Tala. En primera B, en tanto, no se pudo concretar el ascenso de Atlantic ya que perdió por 72 a 59 ante Talleres de Arroyo Seco. Lo mismo le sucede a Saladillo, que perdió en esta 19ª jornada frente a Calzada por 78 a 71. Unión de Arroyo Seco mantiene chances tras doblegar a Libertad por 62 a 57. Además, Tiro Suizo le ganó a Newell’s 80 a 74, Universitario a Central 82 a 75. Por la primera C, Sionista venció a San Telmo 76 a 43 y Sportivo América a Federal 62 a 53.

Liga A. Con gran labor del rosarino Diego Lo Grippo, Atenas superó en Sunchales a Libertad por 95 a 82. El interno anotó 17 puntos y Walter Baxley fue la figura con 41. En el perdedor hizo 2 tantos otro rosarino, Nicolás Giraudo. Además, Quimsa se impuso en La Banda a Olímpico 79 a 70, en el perdedor hizo 9 puntos el rosarino Adrián Boccia. En tanto, Regatas Corrientes le ganó a La Unión (3 de Jeremías Sandrini) por 85 a 75.

NBA. Los Dallas Mavericks no levantan cabeza y siguen siendo el equipo más flojo de este inicio de 2016/17, con apenas dos victorias. El viernes cayeron ante Cleveland por un amplio 128 a 90. La buena noticia es que la gran diferencia le permitió a Nicolás Brussino ver buenos minutos (15), durante los cuales aportó 2 puntos, 5 asistencias y 4 rebotes. En tanto, los Brooklyn Nets no pudieron competir ante los Indiana Pacers, cayendo por un amplio 118 a 97. En el equipo de Atkinson no hubo una buena noche de Luis Scola, que aportó 1 punto y 3 rebotes en apenas diez minutos en juego.