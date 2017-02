Copa Santa Fe: con mucho en juego

La 11ª fecha de la Liga Provincial llega con partidos determinantes para los elencos de la Rosarina. Ya a sólo cuatro jornadas del final de la etapa clasificatoria, la búsqueda de los pasajes a playoffs no admite error, sobre todo pensando también en quedar bien posicionados de cara a la diagramación de la tabla general con los 16 mejores de esta Copa Santa Fe.

En la zona A, Atalaya afrontará este viernes desde las 21.30 la visita al colista San Lorenzo de Tostado. El buen rendimiento del Azul fuera de casa lo ilusiona en pos de conseguir un triunfo que le permita recuperar el punto perdido en casa ante El Tala. Eso sí, San Lorenzo no es un adversario sencillo como a priori indica su puesto en la tabla.

El Tala, por su parte, viene de meter un resultado importante ante Atalaya y buscará ratificarlo con una victoria de local ante Gimnasia de Santa Fe, otro equipo que está en el lote que pugna por asegurar puesto de playoffs (los cinco mejores de cada zona y el mejor sexto entre los tres grupo).

Mientras tanto, en el grupo B habrá duelo entre equipos locales, ya que Talleres de Villa Gobernador Gálvez recibirá a Temperley. Ambos tienen una temporada complicada con las lesiones, aunque el Negro se mostró un escaloncito arriba en el rendimiento, sobre todo fuera de casa. Los dos elencos tienen chances intactas de clasificación pero una victoria hoy les daría un envión clave

Y en la zona C, Sportsmen cambia buenas de local con malas de visitante. Por eso, cuando esta noche reciba a Racing de San Cristóbal no puede darse el lujo de fallar. Se trata de un choque directo y contra un rival que le ganó en la rueda inicial.

Además, por la zona A se medirán Atlético San Jorge vs. Colón de San Justo y Adeo de Cañada de Gómez vs. Atlético de Rafaela.

En el grupo B, desde las 21.30 chocarán Firmat Football vs. Brown de San Vicente, Colón de Santa Fe vs. Sportivo Suardi. El domingo a las 21 completarán Cacu de Ceres ante Atlético Sastre.

En la zona C de la competencia, a las 21.30 se enfrentarán 9 de Julio de Rafaela vs. Unión de San Guillermo, Ceci vs. Santa Paula en el clásico de Gálvez y Rivadavia Juniors de Santa Fe vs. Sport Cañadense.

Toda la acción de la jornada se puede seguir con encuentros en vivo y las estadísticas online en el sitio oficial Febasantafe.com.ar.