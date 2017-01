Copa Libertadores: un tropezón canalla en el debut

No fue el debut deseado. Rosario Central cayó en su primera presentación en la Copa Libertadores de fútbol playa al perder por 5-4 ante Punta Hermosa de Perú en un partido correspondiente al grupo B. El Canalla tendrá rápidamente revancha, ya que hoy enfrentará a Santa Marta de Colombia desde las 12.45 hora argentina.

El conjunto peruano está integrado en su mayoría por jugadores que son parte del seleccionado incaico en cada competencia sudamericana. De todas maneras el Canalla estuvo muy cerca del triunfo y quedó con un sabor amargo en su bautismo en el torneo.

Los partidos del fútbol playa se dividen en tres tiempos de doce minutos cada uno.

En el primero de ellos se sintió los nervios del elenco rosarino y eso fue aprovechado por su rival. A pocos minutos del final Cristian Vergara aventajó a Punta Hermosa.

En el segundo período se vio lo mejor de Central. Marcos D’Amico anotó el empate en los primeros minutos, pero la alegría canalla duró muy poco ya que una chilena de Sócrates Vidal el dio nuevamente la ventaja a los peruanos. De todas maneras, el brasileño Diogo Malias, refuerzo auriazul para este campeonato, volvió a darle el empate a los de Arroyito.

Y antes que termine la etapa, Maximiliano Ponzetti, de tiro libre, puso arriba Central por primera vez en el partido.

En el último período el conjunto incaico aprovechó los errores de Central y sacó la ventaja que luego le permitió ganar el partido. Oswaldo Rivas se valió de una distracción defensiva y con un remate desde lejos vulneró a Sebastián Azimonti para el 3-3.

Tras ese empate llegó lo peor del Canalla en el partido. Azimonti demoró en la salida, Vidal le robó la pelota y Freddy Vargas anotó el tanto con el arco vació para el 4-3. Minutos después el propio Vargas ajustició al arquero canalla mediante un penal y estiró a dos la ventaja de Punta Hermosa.

Central encontró el descuento a través de Ángelo Agustini y pudo forzar la definición por penales, de nos ser por las buenas intervenciones del arquero Hernández ante una tijera de Lucas Ponzetti primero y un cabezazo de Cristian Gómez Cuevas después.

“A este nivel los errores se pagan muy caros, igual estuvimos muy cerca”, expresó en exclusiva el capitán Hugo Longo en diálogo con El Hincha.

Y luego agregó: “Terminamos con mucha bronca por perder y más de la manera que se dio el partido. Con la posibilidad de empatar y hasta también de ganar. Hay que ser concientes que vinimos con la incertidumbre de no saber en qué nivel estábamos y ayer estuvimos a la altura de una selección prácticamente”.

Además del encuentro de Central, ayer se jugaron tres partidos más. Por el mismo grupo del Canalla, Santa Marta de Colombia derrotó 4-2 a Puerta del Lago de Paraguay. En tanto, por el grupo A, Malvin de Uruguay perdió 6-4 ante Deportes Iquique de Chile y Hamacas de Bolivia derrotó por penales 3-2 a Reales Miranda de Venezuela tras igualar 4-4 en el tiempo reglamentario.

La jornada de hoy tendrá estos partidos: Central vs. Santa Marta (12.45), Iquique vs. Reales (15), Puerta del Lago vs. Punta Hermosa (16.15) y Vasco Da Gama vs. Hamacas (17.30).