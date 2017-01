Copa Libertadores: Central busca las semifinales

A todo o nada. Luego del día de descanso Rosario Central jugará hoy el último partido de la fase de grupos de la Copa Libertadores de fútbol playa enfrentando a Puerta del Lago de Paraguay. El cotejo arrancará a las 15.15 (hora argentina) y en caso de obtener un triunfo el Canalla clasificará a las semifinales que se disputarán mañana en la ciudad brasileña de Santos. Antes de este partido jugarán Punta Hermosa de Perú ante Santa Marta de Colombia, los otros dos equipos de la zona B, en la cual los cuatro elencos suman 3 puntos, productos de un triunfo y una derrota.

Central cayó en el debut en el torneo frente Punta Hermosa por 5-4, pero se recuperó rápidamente al ganarle 4-2 a Santa Marta. El ánimo en el plantel es el mejor y saben que un triunfo frente al elenco guaraní les dará la posibilidad de estar entre los cuatro mejores del campeonato, principal objetivo de los canallas.

Ayer se jugaron dos partidos de la zona A, el grupo que cuenta con cinco equipos. A primer turno, Malvin de Uruguay derrotó 8-3 a Reales Miranda de Venezuela y luego, Vasco da Gama superó 7-5 a Iquique de Chile.

En la jornada de hoy, la última de la fase de grupos, por la zona A jugarán Vasca da Gama vs. Malvin (16.30) y Iquique vs. Hamacas de Bolivia (14). Y por la zona B, Central vs. Puerta del Lago (15.15) y Punta Hermosa vs. Santa Marta (12.45).