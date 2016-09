Copa Davis: Argentina le gana a Gran Bretaña 2 a 0 en Glasgow

Viernes soñado. El equipo argentino de Copa Davis que dirige Daniel Orsanic quedó a un paso de la final, tras una primera jornada para el recuerdo. Juan Martín del Potro venció en primer término al galés Andy Murray en un maratónico partido que duró más de cinco horas y luego fue Guido Pella quien venció al británico Kyle Edmund en cuatro set.

En el primer partido, Juan Martín Del Potro se impuso este viernes a Andy Murray por 3 a 2 en un encuentro que duró más de cinco horas y logró el primer punto de la serie semifinal entre Gran Bretaña y Argentina, en Glasgow, tras lo cual reveló que el de hoy era “su” partido.

El tandilense ganó el parcial inicial por 6-4, luego Murray lo dio vuelta el partido con parciales de 7-5 y 7-6 (5), pero Del Potro ganó el cuarto set 6-3 y el quinto por 6-4.

“Mi partido era este y la felicidad que tengo es impresionante. Ojalá me recupere un poco para alentar a Guido”, manifestó, a la vez que dijo: “Este partido va a ser inolvidable”.

“Haberle ganado al número dos del mundo fue una sorpresa y hacerlo este primer día es inolvidable: Salió todo mejor de lo que podía imaginar”, indicó, para luego agregar: “Si me ponían esta situación antes de la final de Río, la elegía”.

Además expresó: “Fue impresionante para mí la forma en que jugamos los dos durante cinco horas y pico en un nivel altísimo. No es fácil de aguantar, pero era lo que apuntábamos”.

El segundo partido comenzó bien para el inglés Edmund, quien comenzó ganando el primer set por 7-6, pero Pella dio vuelta el resultado al quedarse con el segundo set 6-4, el tercero por 6-3 y el cuarto por 6-2.

“Esto es muchísimo para mí”, indicó Pella a la vez que señaló: “Después de ver el partidazo de Juan Martín (Del Potro) dije lo único que pido es ganar este partido, después si no gano en todo el año no me importa.Lo que hizo él fue grandísimo”.

“Hice un gran partido desde que le quebré el tercer set y terminé ganándolo de una manera que, al principio, parecía difícil”, agregó.

“Era una apuesta jugar hoy y salió bien. Tenerlo a Juan Martín nos hace subir el nivel y jugando Copa Davis es un grande. Fue una buena decisión que enfrente a Andy (Murray) hoy. Dimos un gran paso, inesperado y que nos llena de confianza”, aseveró.

