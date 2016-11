Copa Argentina: desde Formosa avisaron, “¿la cancha? 8 o 9 puntos”

Una de las preocupaciones que tiene el cuerpo técnico de Central de cara al encuentro frente a Belgrano por las semifinales de Copa Argentina es el estado del campo de juego del estadio Antonio Romero. Ayer, El Hincha se puso en contacto con el coordinador de prensa de la Liga Formoseña de Fútbol, Walter Ramírez, para hablar sobre el tema que preocupa a Eduardo Coudet y también a la dirigencia.

“Cuando jugó Boca en agosto el campo estaba en excelentes condiciones”, comentó el encargado de prensa. Y luego sentenció: “Para el 30 el campo estará entre 8 y 9 puntos”.

El partido entre canallas y piratas será el undécimo y último que se jugará en Formosa en la presente edición de la Copa.

En cuanto al campo de juego, Ramírez confirmó que Gerardo Albornoz, encargado del césped en el predio de AFA, viaja permanentemente a la provincia para trabajar y darles instrucciones los responsables del Antonio Romero. “Varios días antes del partido Albornoz viene y termina de pulir los detalles que haya en el campo”, tiró.

En el estadio donde el equipo del Chacho buscará el pasaje a la final juega solamente Sportivo Patria, equipo de la capital formoseña que milita en el Torneo Federal A.

El Antonio Romero tiene una capacidad para 20 mil personas. Se inauguró el 16 de julio de 1981 con el partido que enfrentó a la selección argentina campeona del Mundo en 1978, que dirigía César Menotti, con la selección de la liga fomoseña. Ese encuentro terminó 4-2 para la Albiceleste.

Luego de varios años donde sólo se disputaban partidos de liga local o de los torneos federales, en 2013 tras la asunción de la presidencia a la liga de Jorge Jofre, actual intendente de la ciudad, la plaza se reposicionó a tal punto que en 2014 recibió a la Copa Argentina con el partido entre Huracán y Estudiantes. Y ese mismo año, el Globo le ganó en el Romero la semifinal a Atlético de Rafaela.

En 2015 jugaron en tierras formoseñas River y Boca; y en los diez partidos que se jugaron en la presente edición se sumaron los otros equipos grandes.

De acuerdo a lo informado por Ramírez, las autoridades formoseñas firmaron un contrato con la organización del torneo, en este 2016, por 11 partidos, es por esto que el juego de Central ante Belgrano por una de las semifinales será el último de este año que se juegue en aquella provincia.

Más allá de la historia del Antonio Romero, lo que le interesa al cuerpo técnico canalla parece estar resuelto: el buen estado del campo de juego que presentará el estadio.

“Atacarán desde el comienzo”

Un gladiador de mil batallas. El jugador más experimentado del plantel. Ese que supo recuperarse de dos roturas de tendón de Aquiles. Paulo Ferrari el domingo volverá a ser titular. El defensor ingresará en lugar del suspendido Víctor Salazar e intentará lograr que el equipo se traiga un buen resultado de la excursión a La Bombonera.

“Aprovechamos el receso para recuperar a compañeros que venían con alguna lesión. Ahora nos preparamos para lo que viene”, dijo ayer en conferencia de prensa tras la práctica en el predio de Arroyo Seco.

A la hora de hablar de cómo imagina el juego del domingo, Ferrari expresó: “Imagino que ellos de local van a atacar desde el comienzo. Tenemos que estar preparados porque va a ser un partido duro”.

Y luego agregó: “Boca es un rival durísimo, tienen un buen equipo y buenos jugadores. Trataremos de hacer nuestro juego y tener el control. Necesitamos sumar en el torneo, queremos estar bien arriba”.

—¿Cómo estás hoy en la parte física?

—Siempre entrené al máximo. Sabía que me iba a costar volver de la lesión pero desde esta pretemporada ya me sentí al ciento por ciento. Hoy me siento muy bien en la parte física, espero seguir así.

Herrera será en árbitro

Darío Herrera salió sorteado ayer para dirigir el encuentro del domingo entre Boca y Central. Será la primera vez que lo dirija en el torneo. Herrera arbitró 10 veces, de las cuales el Canalla ganó 4, empató 4 y perdió 2.

Comienza a probar

El plantel canalla cumplió ayer un nuevo día de entrenamiento pensando en el cotejo del domingo que viene. Si bien no hubo indicios de cómo formará Central ante Boca, sí se supo que salvo Damián Musto y Javier Pinola, Eduardo Coudet tiene a todos los futbolistas a disposición.

El cuerpo técnico comenzará a partir de esta tarde a trabajar con el once que tiene en mente para enfrentar a Boca.

La única duda de cara al juego por la décima fecha pasa por conocer quién será el compañero de Marco Ruben en ofensiva. ¿El probable? Sosa; Ferrari (reemplazará a Salazar), Gissi, Torsiglieri, Villagra; Montoya, Martínez, Fernández; Giovani Lo Celso; Herrera o Bordagaray o Teo Gutiérrez y Marco Ruben.