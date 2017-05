Convocan nueva marcha en repudio al fallo de la Corte Suprema

Desde la agrupación H.I.J.O.S informaron sobre la nueva convocatoria para el miércoles 10 de mayo a las 18 en la Plaza 25 de Mayo para decir no al fallo que avaló el cómputo del dos por uno en el caso de una condena por delito de lesa de humanidad. “Este miércoles 10 de mayo, en Rosario, junto con todos los organismos de derechos humanos del país, salimos a repudiar el fallo pro impunidad de los genocidas. La convocatoria es a las 18 en plaza 25 de mayo, la plaza de nuestras Madres. No al 2×1 a los criminales de lesa humanidad. No olvidamos, no perdonamos, no nos reconciliamos. Cárcel común, perpetua y efectiva para todos los genocidas”, expresa el comunicado. La lucha continúa el viernes 12 de mayo a las 12 en los tribunales federales de calle Oroño, dónde se leerá la sentencia a los diez represores del juicio Guerreri III. Rosario abrazó a sus madres

