Convocan a un “besazo” para escrachar tradicional bar de Recoleta

Una pareja de lesbianas fue echada del tradicional bar La Biela, ubicado en el barrio porteño de Recoleta, porque se estaban acariciando mientras tomaban un café, y convocaron por las redes sociales para realizar un escrache y un “besazo” frente al lugar el próximo lunes.

Según Belén Arena -25 años, bailarina, performer, directora, escritora y docente- se encontraba tomando un café con su pareja “acariciándole la cara y el hombro mientras ella lloraba por una situación personal” cuando se acercó un mozo del lugar y les dijo que “nos tranquilicemos” por que era inapropiado lo que estaban haciendo.

“Le pregunté qué era lo inapropiado y me dijo que me calme. Le pregunté si era porque somos dos mujeres y me dijo que hable con el encargado” contó Arena.

“Me acerqué a hablar con este señor a decirle que me estaban discriminando por lesbiana. Me dice que lo que hacíamos no era apropiado para el lugar. Le pregunté qué era exactamente lo que hacíamos, que lo verbalice y le pregunté si era conciente que vivimos en un país con ley de matrimonio igualitario, y le pregunté por qué no le decía nada a la pareja heterosexual que chapaba en la mesa de al lado. Me contestó sos una ridícula “, relató.

La mujer agregó que “entre tres mozos me echaron del bar, y fuimos a hacer la denuncia. Nadie saltó a decir nada en ese bar. Me sentí aplastada por la voz de la mayoría heteronórmica. Por este motivo convoco un besazo multitudinario y homosexual para que seamos mayoría y la actualidad y la historia tengan algún sentido para todxs(sic)”.

La convocatoria, que ya fue compartida por 10 mil personas, es para el lunes 5 de septiembre a las 20 bajo la consigna “tortazo público en La Biela”.

