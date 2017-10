Contigiani: “Santa Fe muestra que la unión entre transparencia y justicia social es posible”

“En nuestra provincia podemos mostrar la integración de valores que hoy la Argentina está disociando, que no logra unir. La grieta representa eso: el fracaso para unir valores como la honestidad con la lucha por la justicia social”, afirmó Luis Contigiani, candidato a diputado nacional por el Frente Progresista.

En ese sentido, remarcó: “En Santa Fe trabajamos para que tener la mejor salud y allí están los nuevos hospitales de Ceres y Venado Tuerto, y otros cinco en construcción que dan cuenta de la red de salud de la que hablamos. Trabajamos para tener la mejor educación posible y allí está el plan de infraestructura escolar que en dos años destinó 1.800 millones para nuevos edificios y reparaciones. Y también una paritaria que acuerda los mejores salarios docentes del país”, describió.

“Decimos que defendemos las industrias y el trabajo, y es verdad”, afirmó Contigiani. “Tenemos un plan de desarrollo industrial con créditos a tasa subsidiada para que las empresas puedan ampliarse o modernizarse. Y los santafesinos saben que estuvimos al lado de cada empresa en crisis, como un Estado presente que hace todo lo posible para que no se pierda ningún puesto de trabajo”, indicó.

“Es decir –redondeó el candidato–, que estamos integrando lo que desde Buenos Aires no logran juntar. La grieta no sale del eje que gira en torno de la corrupción y la injusticia”, insistió. “Uno entiende el sentimiento de hartazgo de la sociedad con relación a la corrupción, pero en nuestra provincia no ocurrió nada de lo que ocurrió en el país. Acá hay un gobierno sin causas de corrupción y también un espacio político que no tiene una sola denuncia”, aseveró Contigiani.

“En Santa Fe estamos construyendo otra cosa. Estamos haciendo un gran esfuerzo para decirle a los santafesinos que en esta provincia hay un gobierno presente, que acá hay valores y que lo que tenemos que defender es lo que sucede en este territorio”, afirmó el candidato del Frente. Y ejemplificó: “En Sunchales implementamos un plan de salvataje para tamberos de 250 millones de pesos; créditos con un año de gracia, tasa cero y tres años para su devolución. Esto permitió que 900 tamberos puedan seguir siendo tamberos, mientras el gobierno nacional no sólo no tiene una política para la lechería sino que ni siquiera envió los recursos que había comprometido”, apuntó.

“En Santa Fe el 82 por ciento móvil es parte de nuestra política previsional –continuó–; somos la única provincia que lo reconoce y garantiza. Entonces, el desafío que tenemos como espacio político es que la nacionalización de la campaña y la grieta no invisibilicen los logros de esta provincia”.

En cuanto al Congreso de la Nación, Contingiani señaló: “Es un ámbito que permite la construcción de acuerdos. De mi parte, me veo trabajando para construir consensos alrededor de temas fundamentales: cómo recuperar el federalismo, industrializar la Argentina, desarrollar la ciencia y la educación, defender los derechos de los trabajadores, de nuestros jubilados, recuperar el orgullo de un país integrado. Esos son los pilares sobre los que estamos trabajando en Santa Fe”, concluyó.