Contigiani: “Rossi defiende ahora la Caja de Jubilaciones cuando los gobiernos K la dejaron sin recursos desde 2007”

“Agustín Rossi dice ahora que en caso de llegar al Congreso se compromete a defender la Caja de Jubilaciones de Santa Fe, cuando el gobierno que él integró dejó de cumplir en 2007 el acuerdo con nuestra provincia para cubrir el déficit de ese organismo”, recordó el candidato a diputado nacional el Frente Progresista, Luis Contigiani.

“Desde aquel año no llegó un peso más a Santa Fe pese a lo acordado cuando se decidió no transferir la caja provincial a la órbita nacional. Me pregunto cómo explica Rossi semejante incoherencia ante los santafesinos, que desde hace 10 años vienen escuchando al gobierno del Frente Progresista reclamar las partidas que deberían ser incluidas en el presupuesto nacional. O sea: haz lo que yo digo, y no lo que yo hago”, acusó.

“Donde estaba Rossi cuando los ex gobernadores Hermes Binner y Antonio Bonfatti se cansaron de plantearles a los ex presidentes Néstor y Cristina Kirchner que debían cumplir con los acuerdos firmados entre Nación y provincia de Santa Fe, es decir, con la ley”, se preguntó el candidato del Frente Progresista.

“Resulta que ahora el candidato del Frente Justicialista advierte sobre el intento de gobierno de Mauricio Macri de reformar el sistema previsional en perjuicio de los jubilados santafesinos y cuando era funcionario de los gobiernos kirchneristas no sólo no abrió la boca para exigir los fondos para pagar las jubilaciones a los santafesinos, sino que además, cuestionó públicamente el reclamo de nuestra provincia ante la Corte”, apuntó Contigiani.

Vale recordar, que por el acuerdo firmado entre la Nación y las provincias en 1992 y en otros pactos fiscales posteriores, la Anses se quedaba con el 15 por ciento de la coparticipación a condición de cubrir el déficit o los desequilibrios que se produzcan en las cajas provinciales. Uno de los motivos del planteo de Santa Fe ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación fue la continuidad de la detracción de fondos y el no cumplimiento de la deuda.