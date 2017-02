Contigiani “El extremo al que lo lleva el macrismo es que no podamos subirnos a ningún eslabón de la cadena de producción tecnológica”

Tras conocerse el decreto publicado este lunes en el Boletín Oficial de la Nación mediante el cual se eliminan los aranceles del 35 por ciento para el ingreso de tabletas y computadoras portátiles al país, como también la quita de 12 por ciento en la importación de componentes para producirlas, El Ciudadano dialogó con el ministro de la Producción de la provincia, Luis Contigiani.

Al respecto, el funcionario dijo que se trata de “una decisión que yo analizaría dividiéndola en dos aspectos: uno, que se debe dar una discusión acerca de qué rol cumple la industria de la producción tecnológica en la Argentina y cuál es la función que cumple a nivel mundial. Sabemos que no puede competir entre los primeros lugares porque la brecha tecnológica existe”.

“El otro aspecto –agregó el ministro– es el extremo al que lo lleva el macrismo y hace que no podamos subirnos a ninguno de los eslabones de la cadena de producción tecnológica y que directamente no juguemos ningún rol”.

“Insisto con lo que vengo diciendo estos últimos días, que las las medidas del gobierno nacional tienen que ver con una política de fondo y de reconversión que lleva adelante el ministro de la Producción Francisco y que se enfoca solamente en los sectores que para ellos (por los funcionarios del gobierno nacional) son viables”.

“Plantear una política industrial de reconversión sin protección y sin un marco, es igual a desindustrialización. Es decirles a las empresas: ‘Te ayudo para que cierres, para que te suicides, para que te vayas'”, dijo el ministro.

Finalmente, Contigiani se refirió sobre “el modus operandi del macrismo”.

“Hay una empresa que tiene un conflicto y dicen directamente que no es viable su propuesta inmediata es que otra empresa más grande la absorba, lo que en definitiva después no ocurre o sucede a medias. No estoy de acuerdo con este tipo de política de reconversión económica”, concluyó.